Доллар резко подорожал, а цены снизились: итоги дня

На ЧАЭС ввели в эксплуатацию новое укрытие-арку

Фото: пресс-центр НБУ

Общество

27 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов девять украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Комитет ВР по вопросам свободы слова вернул на доработку законопроект о "дематюкации" его автору народному депутату Ольге Богомолец.

Новое укрытие на ЧАЭС введено в эксплуатацию. Оно возведено над разрушенным четвертым энергоблоком. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Укрытие позволит начать работы по демонтажу старого саркофага.

Осталось пять дней для временного изменения места голосования на внеочередных выборах народных депутатов, этот срок истекает 15 июля.

Будут осуществляться на постоянной основе начавшиеся 1 июля доплаты пенсионерам с большим страховым стажем. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Женщины, которые имеют не менее 30 лет страхового стажа, и мужчины, имеющие не менее 35 лет стажа, теперь будут получать пенсию не ниже 2 тыс. грн.

Экономика

Ослабил на 21 копейку до 25,70 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 11 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 10 июля.

НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка. Регулятор намерен гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.

Снизились на 0,5% в июне потребительские цены по сравнению с маем, а с начала года выросли на 3,6%. В годовом выражении (к июню 2018-го) цены выросли на 9%.

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Минфин опять смог понизить ставку на первичных аукционах 9 июля в частности, ставка отсечения по 3-мес. гривневым ОВГЗ понизилась с 17,44% до 17,24%, по семимесячным – с 17,94% до 17,6%, по 12-месячным – с 18,3% до 18% и по 3-летним – с 16,95% до 16,75% годовых. Для снижения ставок по бумагам до года включительно Минфин пожертвовал спросом в 2,96 млрд грн, довольствовавшись привлечением 1,9 млрд грн.

НБУ отменил с 10 июля все ограничения на репатриацию дивидендов. В НБУ считают, что очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

Выполнили вовремя 73,9% рейсов в июне украинские авиакомпании, что на 10 процентных пунктов меньше по сравнению с маем. Общее количество выполненных рейсов – 5335. Наиболее пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем в 93,7% при общем количестве рейсов 270. За ней следует Windrose с показателем в 88,6% при 642 рейсах. Пунктуальность МАУ составила 78% при общем числе рейсов 3150. Самая низкая пунктуальность у авиакомпаний SkyUp (47,9% из 532 выполненных рейсов), Azur Air (50,7% из 420 рейсов) и "Буковына" (57,8% из 206 рейсов).

Мир

Увеличилось за год почти на 100% количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза. По официальным данным, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Около 80% из них были украинцами. Как заявляют представители Экономической палаты Чехии, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев. В начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек. На конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в стране.

Составила 513,5 млн человек на 1 января 2019 года численность населения Европейского союза по сравнению с 512,4 млн на 1 января 2018 года. В прошлом году в ЕС зафиксировали больше смертей, чем рождений (5,3 млн смертей и 5 млн рождений), естественное изменение населения ЕС было отрицательным уже второй год подряд. Рост же численности населения обусловлен только миграцией. С 83 млн жителей (16,2% от общего населения ЕС) Германия имеет наибольшее население среди стран-членов, опережая Францию ​​(67 млн, 13,1%), Великобританию (66,6 млн, 13%), Италию (60,4 млн, 11,8%), Испанию (46,9 млн, 9,1%) и Польшу (38 млн, 7,4%). В 2018 году в ЕС родилось 5 млн детей, что почти на 118 тыс. меньше, чем годом ранее.

Потратило 1,2 млн долларов Минобороны США на участие в мероприятии в честь Дня независимости 4 июля. Президент Трамп неоднократно защищал подобные затраты, заявляя, что демонстрация военных достижений США приведет к росту желающих поступить на службу.

Сократились на 37% поставки самолетов авиакомпании Boeing. Она третий месяц подряд после двух авиакатастроф не сообщает о новых заказах. За первые шесть месяцев текущего года, поставки упали до 239 самолетов, что на 37% меньше чем за прошлый аналогичный период.

Власти США и КНР возобновили переговоры с целью урегулирования своих торговых разногласий. Президент США подтвердил, что до заключения соглашения не будет отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не станет.

Превышен в 100 тысяч раз допустимый уровень радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец". Норвежские специалисты взяли пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором подлодки, которая лежит на глубине 1500 м. Власти заверяют, что пока угрозы для рыболовства в этом районе нет.

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