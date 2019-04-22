Гривня укрепилась, а парламентские партии опять получают миллионы из бюджета: итоги дня

62,07% составила явка избирателей на повторных выборах президента Украины

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Общество

2 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Составила 62,07% явка избирателей на повторных выборах президента Украины. Наименьшая явка была в Закарпатской области – 46,38%, наибольшую продемонстрировали избиратели во Львовской области – 67,34%. По итогам голосования на выборах президента 31 марта 2019 года явка избирателей по стране составила 63,52%. Нынешняя явка на выборах президента Украины стала одной из самых низких за последние 20 лет. Ниже текущего показателя она была только во время голосования на внеочередных выборах 25 мая 2014 года, когда проголосовали 59,48% избирателей. Наибольшая явка была зафиксирована во время голосования на выборах президента Украины 26 декабря 2004 года – 77,32%.

60 осужденных граждан Украины переданы с территории отдельных районов Луганской области – об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Всего с декабря 2018 по апрель 2019 года из оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 граждан Украины, из них 34 человека уже освобождены.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в IІ квартале 2019 года. Финансирование получат пять парламентских партий: "Народный фронт" – 36 млн 363 тыс. 350 грн, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 35 млн 841 тыс. 525 грн, Радикальная партия Олега Ляшко – 12 млн 231 тыс. 425 грн, Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 9 млн 329 тыс. 475 грн, Объединение "Самопомич" – 32 млн 164 тыс. 600 грн, из которых 14 млн 142 тыс. 12,5 грн – за соблюдение предусмотренного законом гендерного принципа. "Перечисление средств государственного бюджета политической партии "Оппозиционный блок" не было осуществлено в связи с необходимостью дополнительного выяснения обстоятельств, которые возникли в результате взаимоисключающих требований представителей партии и разбирательства судебного дела", – указано в сообщении.

8 млн человек воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства", сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Сейчас в реестре 258 препаратов, которые больные могут получить бесплатно или с небольшой доплатой.

Экономика

Укрепил на 8 копеек до 26,78 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 23 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 22 апреля.

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,3% в минувшем году до 2,7% в этом и 2,6% – в следующем при снижении курса до 30,5 грн за доллар к концу 2019 года и 31,5 грн – к концу 2020 года, прогнозирует банк Morgan Stanley. Это связано с политической и макроэкономической неопределенностью, которая влияет на инвестиции, повышением тарифов на газ и все еще высокой инфляцией, которая сдерживает потребление домохозяйств.

Инфляция в Украине снизится до 7,0% к концу 2019 года и 6,7% – к концу 2020 года, но будет оставаться выше целевого показателя НБУ. Такой прогноз сделали эксперты Morgan Stanley.

Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась ограничивать импорт одноразовых шприцев из Индии, Турции и Китая. Решение принято по итогам соответствующего антидемпингового расследования.

Выше, чем в зимние месяцы и марте среднесуточный импорт природного газа Украиной в апреле, свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза. В период 1-20 апреля страна импортировала 27,4 млн куб. м в сутки против 20,5 млн куб. м – в марте, 23,8 млн куб. м – в феврале, 8 млн куб. м – в январе, 15,4 млн куб. м – в декабре. В апреле 2018 года среднесуточный импорт составил 13 млн куб. м, в апреле 2017 года – 18 млн куб. м, в апреле 2016 года – 8,2 млн куб. м. Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают нашу страну войти в будущую зиму с более высокими, чем обычно запасами в ПХГ.

Купил 45 млн долларов Национальный банк в период с 15 по 19 апреля 2019 года на межбанковском валютном рынке по сравнению с 56,5 млн долларов неделей ранее. В целом с начала года НБУ купил на межбанке 1033,1 млн долларов, а продал – 188,43 млн.

Вновь пересмотрела уровень "зеленых" тарифов для домохозяйств Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ). Тарифы снижены на 4,04%, их коррекция связана с колебаниями курса евро.

Мир

Не менее 290 человек погибли в результате восьми взрывов на Шри-Ланке в день католической Пасхи, 500 получили ранения. Объектами террористической атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в трех городах.

Европарламент одобрили документ в котором вводятся обязательные нормы выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов в Европейском союзе. К 2025 году выбросы грузовым транспортом должны сократиться на 15%, к 2030 году – на 30% относительно уровня 2019 года. Кроме того, с 2025 года не менее 2% выпускаемых в ЕС грузовиков и автобусов должны обладать нулевым или близким к нему уровнем выбросов. В противном случае производителям грозят денежные штрафы. Новые правила вступят в силу после их утверждения Советом ЕС.

Выросло на 7,5% в марте относительно того же месяца прошлого года потребление электроэнергии в Китае и достигло 573,2 млрд кВт*ч. Этот показатель считается одним из основных для оценки экономической активности в стране. В первом квартале показатель увеличился на 5,5% – до 1,68 трлн кВт*ч.

Выделят 3 млрд долларов власти Саудовской Аравии и ОАЭ в виде пакета помощи Судана. Эта инициатива предусматривает внесение 500 млн долларов в центральный банк Судана для укрепления суданского фунта и достижения стабильности обменного курса. Остальные средства будут направлены на помощь населению страны: речь идет о закупках продуктов питания, медикаментов и топлива. 11 апреля в стране произошел военный переворот.

Samsung отложила мероприятия для СМИ в Гонконге и Шанхае по случаю запуска складного смартфона Galaxy Fold. Решение принято после появления сообщений о дефектах модели.

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