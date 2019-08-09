Какими будут цены и зарплаты в Украине через год: эксперты сделали детальный прогноз

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украинская экономика начинает выбираться из кризиса. Во всяком случае, об этом бодро рапортуют анали­­ти­­ки госведомств. По оценкам Нацбанка, уже в этом году инфляция должна снизиться до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. А темпы роста экономики в 2019 году, наоборот, могут ускориться до 3%, а не до 2,5%, как оценивали в НБУ ранее. В 2020-м этот тренд дойдет до 3,2% вместо скромных 2,9%, что прогнозировал регулятор еще весной. Как на деле будет себя чувствовать наша экономика в 2021 году, разобрались новости "Сегодня" вместе с экспертами.

Цены

По мнению аналитиков Нацбанка, потребительская инфляция замедлится благодаря привлекательным условиям для инвесторов. Ведь высокие процентные ставки по гривневым ОВГЗ окажутся интересными и украинцам, и иностранцам. Ожидается и взвешенная фискальная политика, то есть ставки налогов останутся прежними, но вот взимать их со всех плательщиков будут строже. Это важно в условиях ​​необходимости погашения больших объемов госдолга в 2019—2021 гг., поскольку, согласно данным Минфина, придется заплатить около 1,14 трлн грн. Темпы роста зарплат замедлятся под влиянием сокращения разрыва с уровнем дохода в соседних странах, а миграционные процессы из Украины станут спокойнее. При этом на внутреннем рынке ожидается значительное предложение продтоваров отечественного и иностранного происхождения, а цены на импортируемые энергоресурсы

должны быть стабильно низкими.

Эксперты не столь оптимистичны. Они считают, что в 2019 году инфляция будет не ниже 7%, а в 2020-м — около 6—7%.

"Хотя курс гривни будет стабилен и цены на газ даже немного упадут, но инфляция будет "разгоняться" ростом экономики, оживлением бизнес-активности и ростом уровня кредитования. Но снижение инфляции на фоне замедления роста зарплат позволит людям почувствовать реальный рост доходов, поскольку их покупательная способность вырастет", — считает экономист Иван Никитченко.

И про ВВП

В НБУ уверены: рост реальной экономики будет стимулироваться на фоне устойчивого внутреннего спроса, а также оживления экономической активности в мире, улучшения условий торговли и хороших прогнозов урожая на 2019 год. Правда, сдерживать ускорение украинской экономики может сокращение объемов транзита природного газа в ЕС в результате того, что Россия строит новые газопроводы в обход Украины. По мнению Никитченко, в этом году экономика вырастет на 3%, а в 2020-м — на 4%.

"Благодаря наступлению макрофинансовой стабильности в Украине и росту глобальной экономики, страна получит неплохой рост. Но для Украины этого все равно мало. Чтобы дойти по уровню жизни хотя бы до Восточной Европы, нам необходим рост от 6—7% в год", — считает Никитченко.

Доходы сверх прогноза

Доходы населения будут расти, обещают власти. В МЭРТ считают, что в ­2020-м средняя номинальная зарплата поднимется до 12—12,5 тыс. грн. Для сравнения: в этом году аналитики ведомства прогнозировали рост до 10,3 тыс. грн. Но в июне, под данным Госкомстата, средняя зарплата по стране достигла 10 783 грн. Так что не исключено, что опережающими темпами сможет расти и доход населения в ­2020-м, считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"МЭРТ в прогнозах установил рост зарплат в 15—20%. Но этого мало, если страна будет выходить из кризиса. В рамках ускорения экономики оптимален рост дохода украинцев хотя бы на 30%", — уточняет Забловский.

Согласен с этим Никитченко:

"В конце ­2019-го зарплата достигнет 12—13 тыс. грн, в конце ­2020-го — 15—16 тысяч".

А уровень безработицы в 2020-м должен снизиться до 8,1—8,6% (сейчас 9,6%). Однако этот показатель нереален, считают эксперты, ведь в Украине не проживает 42 млн человек.

"По разным оценкам, население Украины составляет 28—35 млн. Поэтому сейчас уровень безработицы около 5%. В 2020-м показатель еще снизится. Сказывается демографический провал в 90-х, и активные темпы миграции последних лет", — говорит Никитченко.

Чтобы трудовая ситуация не ухудшалась, Забловский рекомендует не забывать об актуальных в 2020 году рисках:

"Мировая экономика может уйти в рецессию, торговая война между Китаем и США усилится, а военный конфликт с РФ войти в новую фазу эскалации. Поэтому важно дальше проводить системные реформы, снижать уровень теневой экономики, сотрудничать с МВФ и улучшать инвестклимат. Тогда экономика станет менее восприимчива к внешним вызовам".

Курс валют будет зависеть от МВФ

По оценкам Минэкономики, в этом году средневзвешенный курс доллара должен составить 27,4—28,2 грн, а в ­2020-м — 28,2—29,1 грн. Эти прогнозы госорганов эксперты считают реалистичными.

"Курс будет зависеть от осени 2019-го, ведь пока актуальны вопросы, будет ли эффективно работать новый парламент и правительство, будет ли достигнута договоренность с МВФ и ЕС о продолжении макрофинансовой помощи Украине. Также надо учитывать ситуацию на внешних финрынках. Если сохранится текущий расклад в мировой экономике и договоренности с МВФ окажутся успешными, средний курс доллара в 2020 году составит 27,5 грн, с колебаниями от 26 до 28,5 грн", — считает Никитченко.

Согласен с этим и эксперт Андрей Забловский, который отмечает:

"В последние годы НБУ провел ряд реформ финсектора, что позволяет заранее прогнозировать курс и ликвидировать риски резкого роста или падения стоимости нацвалюты".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, кто будет вести новые переговоры с МВФ после того, как будет сформировано новое правительство. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже отмечали, что на переговорах с МВФ речь пойдет, скорее всего, и о завершении текущей программы stand-by, и об условиях следующей программы поддержки.

Как известно, в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.

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