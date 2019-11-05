Обновленный проект бюджета-2020, температурные рекорды: итоги дня

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Общество

20 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Увеличение расходов на образование на 16,4 млрд грн по сравнению с текущим годом – до 145,1 млрд грн предусматривает подготовленный правительством ко второму чтению проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". При этом Кабмин намерен оптимизировать сеть школ в стране. Впервые в проекте закона заложен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов" – 3,5 млрд грн.

Вырастут на 9% зарплаты всех работников сферы образования в 2020 году – так записано в проекте госбюджета-2020. Кроме того, молодые учителя со стажем до 10 лет получат разовую выплату – в конце года около 21 тыс. грн.

Выплаты при рождении ребенка для семей со среднемесячным доходом на человека выше 6 тыс. грн отменена не будет, как это планировалось ранее, сообщила министра социальной политики Юлия Соколовская.

В Киеве 4 ноября метеорологи зафиксировали два температурных рекорда. Температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3° С, предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено. А после полудня 4 ноября температура достигла 17,6° С, что на 2,7° С выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1957 году.

Кабмин планирует провести перепись населения в 2020 году с активным применением онлайн-инструментов, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

После запуска рынка земли в 2020 году первоначальная цена за гектар будет около 2 тыс. долларов – прогнозирует советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

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2,154 млрд грн запланировано в проекте госбюджета-2020 на проведение местных выборов.

Экономика

Укрепил на 8 копеек до 24,72 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 5 ноября. За неделю – с 30 октября по 6 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 39 копеек.

Кабмин прогнозирует, что средний курс в 2020 году составит 27 грн/доллар. На таких данных просчитан обновленный проект госбюджета-2020. Предыдущий вариант предполагал курс 28,2 грн/доллар.

Правительство назвало основные параметры обновленного проекта бюджета-2020:

доходы – 1,093 трлн грн;

расходы – 1,195 трлн грн (увеличены на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом);

на обслуживание госдолга -141,5 млрд грн;

на развитие дорожной инфраструктуры -73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в 2019 году;

средства на выплаты субсидии – 48 млрд грн;

общие расходы на здравоохранение -113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем было заложено в бюджете-2019;

на охрану и безопасность – 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 117,5 млрд грн, а МВД – 93 млрд грн;

расходы на обслуживание деятельности правительства и органов центральной власти уменьшатся на 10%.

500 млн долларов "Нафтогаз Украины" получил от размещения 7-летних евробондов под 7,625% годовых. Выпуск не имеет государственных гарантий.

6 млрд грн доходов от большой приватизации и столько же от малой предусматривает проект госбюджета-2020, подготовленный ко второму чтению.

Составили 222,26 млрд грн поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-октябре. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года они выросли на 38,48 млрд грн, или на 20,9%.

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Произвели 909,58 тыс. тонн сахара украинские заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября. Переработано 6,17 млн тонн сахарной свеклы

Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы ликвидируемых банков общей стоимостью 6,82 млрд грн. Пул активов состоит из прав требования по кредитам на сумму 6,2 млрд грн, а также недвижимого имущества, земельных участков и других основных средств банков на сумму 181,1 млн грн.

Мир

Великобритания продлевает учебную военную миссию в Украине на три года – до марта 2023. С ее начала в 2015 году военнослужащие Британии уже обучили 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения, подав официальное сообщение в ООН. Выход состоится через год, когда соответствующее уведомление вступит в силу. Решение выйти из Парижского соглашения принял в июне 2017 года президент Дональд Трамп "из-за несправедливого экономического бремени, наложенного на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков по обязательствам, заключенным в рамках Соглашения".

Компания Facebook поменяла свой логотип, чтобы ее не путали с одноименной социальной сетью.

Увеличился до исторического максимума – 128 млрд долларов в III квартале 2019 года объем свободных средств инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

407 объектов размещения в 64 странах поселят на неделю туристов бесплатно. Взамен постояльцы должны оказать принимающей стороне какую-либо услугу или продемонстрировать свои полезные навыки. Акция World Barter Week впервые прошла в Италии в 2009 году.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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