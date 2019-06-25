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"Маленький шаг навстречу": что стоит за новыми транзитными условиями России для Украины

25 июня, 08:03

Использование технологии ГЛОНАСС не станет существенной преградой для транзита, убежден экономист

Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин, поправками в указ о применении специальных экономических мер, подписанный из-за "недружественных действий" Украины в отношении граждан и юрлиц РФ, ослабил контрсанкции. Такое мнение сайту "Сегодня" выразил доктор экономических наук, замдиректора Института международных отношений Александр Шнырков.

"Украинские экспортеры, с точки зрения РФ, рисковые: в Украине конфликты, безопасность таких грузов гарантировать никто не может <…> А это [поправки в указ. – Ред.] – маленький шаг навстречу Украине. Мол, [транзит допускается] если такие грузы будут прослеживаться через систему ГЛОНАСС, если не будет никаких отклонений, не будет контрабанды, не будет каких-то небезопасных использований", – сказал экономист.

Обязательное использование системы ГЛОНАСС (российского аналога GPS), говорит эксперт, особо не затруднит украинских экспортеров, которые будут осуществлять транзит товаров через РФ в Среднюю Азию.

По его словам, решение не спроста принималось на фоне разговоров о восстановлении прав РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Путин посмотрел, что никаких сдвигов не происходит, нужно вносить изменения в свою политику, так как Европа делает маленький шаг на встречу России, откровенно говоря, в ПАСЕ, и Путин решил тоже сделать шаг", – отметил Шнырков.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение в Кремле, были украинские партнеры из среднеазиатских стран.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин внес поправки в указ о спецмерах, согласно которым автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ в другие страны разрешается при условии, что будет обеспечена прослеживаемость с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года.

Украина пожаловалась на действия Москвы во Всемирную торговую организацию (ВТО), оценив сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа только в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

В апреле 2019 года в ВТО сообщили, что панель арбитров вынесла решение в пользу России по этому делу. В решении сказано, что они не выявили нарушений РФ ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.

Украина апелляции не подавала. При этом в Минэкономразвития отметили, что публикация выводов экспертов ВТО о "чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Напомним, во время очередной прямой линии, которая состоялась 20 июня, Путин прокомментировал санкции против Москвы. Он дал понять, что Россия не обязана выполнять требования Евросоюза для отмены ограничительных мер, так как, по его мнению, Москва ни с кем не ругалась:


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Тег Россия, Путин, транзит, транзит товаров , экспортеры, ПАСЕ , санкции против Украины

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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