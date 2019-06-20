Решение суда о роспуске Рады, Администрация президента по-новому и встреча Зеленского с бизнесом: итоги дня

Главные события 20 июня в Украине и мире





Общество

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Конституционный суд признал соответствующим Основному закону указ о роспуске Верховной рады. За такое решение проголосовало большинство судей КСУ, сообщают украинские СМИ. В то же время, депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова при этом отметила, что официальное решение КСУ обнародует завтра, 21 июня.

Образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента распорядился президент Владимир Зеленский. Соответствующий указ вступил в силу 20 июня.

Шесть украинских вузов вошли в список 1000 лучших университетов мира QS World University Rankings 2020. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина занял 491 место – самую высокую позицию в рейтинге в сравнении с другими украинскими университетами. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 541-550. Харьковский политехнический институт – 651-700. Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701-750. Сумский государственный университет – 701-750. Национальный университет "Львовская политехника" – 751-800.

Станет доступным с 1 сентября семейное образование для украинских школьников. Такое нововведение ввело Министерство образования, а сейчас соответствующее положение находится на утверждении в других министерствах. Перейти на семейное образование смогут все желающие, достаточно будет только написать заявление.

233 международных наблюдателя по состоянию на 19 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на внеочередных парламентских выборах.

Экономика

Ослабил на 4 копейки до 26,38 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 21 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 июня.

Составил 2,5% к аналогичному периоду 2018 года рост ВВП Украины в январе-марте, сообщила Государственная служба статистики, тогда как согласно ее предварительной оперативной оценке, обнародованной в середине мая, этот показатель составлял 2,2%. Рост ВВП в четвертом квартале 2018 года составил 3,5% и 3,3% – в целом за 2018 год.

Уважать и защищать независимость Национального банка пообещал президент Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Киеве. Также Зеленский заверил, что власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу, а также поддержал приватизацию госпредприятий и налоговую амнистию для бизнеса.

Аграрии шести украинских областей по состоянию на 20 июня начали уборку ранних зерновых культур, намолотив 404 тысячи тонн зерна на площади 133 тысячи га, или 1% к прогнозу, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Импортировала 2,27 млрд кубов газа на общую сумму 550,3 млн долларов Украина в январе-апреле. При этом зарегистрированные в Швейцарии компании поставили 765,4 млн кубов газа на 181,7 млн долларов, из Германии было поставлено 505,6 млн кубов на 123 млн долларов, Польши – 261,6 млн кубов на 57 млн долларов, Венгрии – 239,8 млн кубов на 52,6 млн долларов, Австрии – 190,4 млн кубов на 56 млн долларов, Франции – 113,6 млн кубов на 26,9 млн долларов, Великобритании – 82,2 млн кубов на 23,4 млн долларов, Люксембурга – 58,8 млн кубов на 16,6 млн долларов, Чехии 52,4 млн кубов на 12,3 млн долларов.

Не выполнен на 50,2 млрд грн план поступлений в общий фонд государственного бюджета за январь-май в результате недополучения доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества. Об этом сообщила Счетная палата Украины.

Получили 23,4 млрд грн прибыли работающие банки Украины в январе-мае, что почти вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом доходы банков выросли на 26% – до 99 млрд грн, расходы – на 15%, до 75,4 млрд.

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года, выразил надежду глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Мир

Уже проложено 1450 км газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря, сообщил "Газпром". Это составляет 59% от протяженности газопровода. Строительство должно завершиться до конца 2019 года.

ТОП-10 рейтинга Boston Consulting Group по созданию акционерной стоимости опять возглавила Nvidia, компания, с которой связывают главные надежды в развитии искусственного интеллекта. На втором месте китайский производитель продуктов питания и традиционной китайской водки. Медиапровайдер Broadcom на третьем месте, Netflix – на четвертом, Adobe – на пятом, Amazon – на шестом. На седьмом – американская медицинско-технологическая Intuitive Surgical, китайский медиагигант Tencent – на восьмом. На девятом месте – United Health Group из США, на десятом – российский "Лукойл".

136 млн долларов намерены потратить власти Новой Зеландии на выкуп ставшего запрещенным полуавтоматического оружия у населения. Граждане, которые имеют лицензии на огнестрельное оружие, смогут получить компенсацию, которая может составлять до 95% от рыночной стоимости. Запрет на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки в стране был введен после теракта в мечетях.

300 млн евро футбольный клуб "ПСЖ" у "Барселоны" за трансфер бразильского нападающего Неймара. Если "Барселона" согласится на эти условия, то трансфер станет рекордным в истории футбола.

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