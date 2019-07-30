В Украине подросла средняя зарплата, а почти половина россиян не хочет видеть Путина президентом

Шествие вместо парада на День Независимости и новое "дно" доллара: итоги дня Сергей Гусев 2019-07-30T20:01:00+03:00 Экономика В Украине подросла средняя зарплата, а почти половина россиян не хочет видеть Путина президентом

Общество

3 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Одно "золото", два "серебра" и "бронза" – такие награды получили украинские школьники на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Париже. Всего на олимпиаде соревновались около 200 школьников из 75 стран.

Верховная Рада нового созыва не успеет собраться до 1 сентября – считает глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, т.к. ЦИК является участником большого количества судебных процессов, в которых оспариваются результаты выборов.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, на котором украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах и получить приоритетные электронные госуслуги. В частности, предусматривается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка, регистрацией места жительства, регистрацией лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и тому подобное. Также объявлено начало работы по проведению электронных выборов и переписи населения.

Новая традиция празднования Дня Независимости будет начата в Украине – в этом году вместо военного парада на Крещатике пройдет Шествие Достоинства, в котором примут участие представители разных войск, ветераны АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. После шествия президент Зеленский выступит речью и состоится концерт. По словам Богдана, шествие будет в европейском стиле

Составило 177 тыс. количество украинских туристов в Грузии в 2018 году, что в 2,5 раза превышает результат 2012 года. Ожидается, что в 2019 году турпоток из Украины составит 187 тыс. человек.

Экономика

Укрепил на 16 копеек до 25,09 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 31 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 30 июля. Так низко курс доллара не опускался с января 2016 года, то есть курс держится на уровне антирекордов за 3,5 года. Впервые за это время стоимость американской валюты приближается к психологической отметке в 25 гривен.

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150 млн долларов купил Нацбанк 29 июля, чистая покупка валюты с начала года достигла 2,3 млрд долларов.

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Увеличилась на 5,1% задолженность предприятий по выплате заработной платы за июнь и на 1 июля этого года составила 2,857 млрд грн. При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,694 млрд грн, что на 10% больше показателя на 1 июня.

Выросла на 8,1% реальная заработная плата в июне по сравнению с июнем 2018 года, а по сравнению с маем 2019 года – на 5,8%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне года по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 5,3%, в годовом измерении – на 18%, составив 10783 грн.

В тренде Чушь и некомпетентность: Кличко записал гневный видеоответ Богдану

Подорожал на 60% пшеничный хлеб в Украине за последние двенадцать месяцев – с 29 июля 2018 по 29 июля 2019 года, сообщили в компании Pro-Consulting. Рост цены связан с сокращением производства и подорожанием сырья.

У 43% субъектов хозяйствования, которые проверялись в январе-июне, налоговики установили нарушения при выплате заработной платы и других доходов. Нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора. За счет принятых мер налогового контроля было выявлено 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

11,8 тыс. граждан за январь-июнь налоговики привлекли к государственной регистрации, т.к. эти лица осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса.

Вывезти с полей рекордный урожай зерна в этом году могут не позволить нехватка локомотивов и перегруженность железной дороги на юге страны. Об этом заявил председатель ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

Мир

Международная федерация мини-футбола приняла решение провести финал чемпионата мира 2021 года в Киеве. Единственным конкурентом украинской заявки была столица Сенегала Дакар.

До 19 августа РФ перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 119 тысяч квадратных километров, что составляет четверть общей площади моря. Об этом сообщил "Украинский милитарный портал". Среди причин перекрытия указывается "проведение мероприятий боевой подготовки" и "опасность плавания".

Опустился до 102,7 пункта сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле со 103,3 пункта в июне, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение показателя стало минимальным с марта 2016 года.

38% россиян не хотят видеть действующего президента России Владимира Путина на посту президента после выборов в 2024 году. За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% – не рекорд: в октябре 2012 и октябре 2013 было 40 и 45%. Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных; максимальным этот показатель был в августе 2017 – 67%. Таковы результаты опроса "Левада-центра".

Семь контейнеров с мусором Индонезия вернула экспортерам, так как они были незаконно ввезены из Франции и Гонконга. Власти страны также продолжают ждать разъяснений, чтобы вернуть еще 42 контейнера, которые поступили из США, Австралии и Германии.

По состоянию на 29 июля человечество потратило весь объем возобновляемых ресурсов, которые Земля могла создать за год. Об этом говорят итоги исследования аналитического центра Global Footprint Network.

353 млн деревьев посажено в Эфиопии волонтерами за 12 часов. Эфиопские власти полагают, что таким образом установлен новый мировой рекорд. До этого пальму первенства удерживала Индия, где в 2017 году волонтеры за 12 часов посадили 66 млн деревьев.

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