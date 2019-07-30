/ Фото: AFP

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: боец ВСУ ранен https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BE%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BE%D1%81 2019-07-30T07:14:00+03:00 Донбасс Военнослужащий подорвался на взрывном устройстве, установленном боевиками

За минувшие сутки, 29 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим тишины, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

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Все обстрелы враг устроил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, вблизи Каменка велся огонь из реактивного пехотного огнемета. В районе Гнутово боевики ударили из миномета калибра 82 мм, а неподалеку Водяного – из крупнокалиберного пулемета.

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"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", – рассказали в ООС.

Ранее сообщалось, что 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины. В частности, под обстрел боевиков попал КПВВ "Марьинка" – российские наемники применили крупнокалиберный пулемет. Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было зафиксировано.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

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