На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: боец ВСУ ранен

За минувшие сутки, 29 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим тишины, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение, сообщили в пресс-центре ООС.
"29 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.
Все обстрелы враг устроил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, вблизи Каменка велся огонь из реактивного пехотного огнемета. В районе Гнутово боевики ударили из миномета калибра 82 мм, а неподалеку Водяного – из крупнокалиберного пулемета.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", – рассказали в ООС.
Ранее сообщалось, что 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины. В частности, под обстрел боевиков попал КПВВ "Марьинка" – российские наемники применили крупнокалиберный пулемет. Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было зафиксировано.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
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