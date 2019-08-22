Штрафы для "евроблях" и рекорд потребительских настроений: итоги дня

Общество

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

56% украинцев смотрят сейчас в будущее с надеждой, в том числе оптимистично настроены 36%. Таковы данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС в период 8 – 20 августа.

22 августа вступили в силу жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, отстроченные ранее с 22 мая, сообщила Государственная фискальная служба. Например, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.

50,5% опрошенных граждан Украины в августе 2019 года впервые с 2004 года отметили, что события в стране развиваются в правильном направлении, свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с КМИС. Противоположного мнения придерживаются 23,1%. В декабре 2018 года лишь 18,1% украинцев определяли развитие событий в стране как правильное, а 69,7% оценили как неправильное.

1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины. Такие данные приводит МВД. С начала проведения АТО на востоке Украины погибли 455 человек.

Достигнет 148 количество кинофильмов, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ возрождения национального кинематографа, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы. Ранее такие же порядки уже были утверждены для детских садов, школ, профтехучилищ и вузов.

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Почти треть людей, живущих в Украине с ВИЧ, не знают о своем ВИЧ-положительном статусе. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. В результате на сегодняшний день почти 123 тысяч украинцев получают необходимое лечение, а около 70 тысяч – не получают.

Экономика

Укрепил на 16 копеек до 25,04 гривни за доллар национальную валюту Национальный банк на 23 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 22 августа. Курс доллара снизился до минимума со второго августа. Ранее такой курс впервые за три года был зафиксирован в июле-2019.

36,7 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки за семь месяцев 2019 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 19%; рост чистых комиссионных доходов на 16%; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 10,6 млрд грн; низкий объем отчислений в резервы – 6,3 млрд грн против 11,6 млрд в прошлом году.

Вырос на 5,5 пункта индекс потребительских настроений в Украине в июле года по сравнению с июнем – до 88 по 200-балльной шкале, что является наивысшим показателем с августа 2013 года, свидетельствует исследование Info Sapiens. "Доверие к новой власти способствует росту положительных ожиданий относительно развития экономики в целом", – отметили аналитики Info Sapiens.

Подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в ядерно-энергетической сфере НАЭК "Энергоатом" и канадская компания Cameco. Стороны рассмотрят возможности развития сотрудничества в поставке и производстве по технологиям Cameco урановой продукции и ядерного топлива.

Правительство одобрило кредит ЕБРР для компании "Укргазвыдобування" под гарантии правительства на сумму 51,85 млн евро для увеличения добычи газа. Кредит предоставляется по ставке месячного EURIBOR + 1% годовых с одноразовой комиссией 1% суммы траншей, комиссия по обязательствам – 0,5%.

Сократился на 1,11 млрд грн (на 1,3%) – до 86,18 млрд грн, портфель ОВГЗ иностранных инвесторов. Портфель ОВГЗ в собственности украинских банков также сократился – на 2,14 млрд грн (на 0,6%), до 336,96 млрд грн. Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений. Портфель юрлиц сократился на 0,63 млрд грн (на 2,4%) – до 25,26 млрд грн, физлиц – на 0,25 млрд грн (на 2,6%), до 9,36 млрд грн. В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 4,12 млрд грн (на 0,5%) – до 794,82 млрд грн.

Мир

Суд в Москве оставил всех военнопленных украинских моряков под стражей до конца октября 2019 года. Московский городской суд рассмотрел апелляции четвертой группы: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого и Андрея Эйдера.

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483 000 граждан Украины официально трудоустроены в Польше. Это 67% от всех легально трудоустроенных трудовых мигрантов в стране. На втором месте граждане Беларуси, которых в около 38 тыс. Далее идут грузины – примерно 9,5 тыс., а затем граждане Молдовы и России – по 8 тыс.

Возобновились работы по спасению парижского собора Нотр-Дам, пострадавшего в результате пожара в ночь на 16 апреля. Пока нет точного архитектурного и реставрационного плана, ведутся только работы по укреплению стен и сводов. Реставрация начнется в следующем году. Сроков ее завершения сейчас не называют, хотя ранее президент Эмманюэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен через пять лет.

19% россиян верят в то, что они могут оказывать какое-то влияние на принятие государственных решений в стране. Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра". 31% считают, что могут влиять на решения местных властей. Не верят в свое влияние на принятие государственных решений в стране 79% , в своем регионе — 66%. Больше всего верят в то, что на власти можно повлиять, молодые граждане и люди с высшим образованием.

Исполнительный совет МВФ рекомендовал снять возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. Это открывает дорогу с посту руководителя фонда для 66-летней Кристалины Георгиевой, кандидату Евросоюза.

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