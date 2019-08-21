Суд в России вынес решение по апелляциям всех пленных украинских моряков

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Российский суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб всех 24 украинских моряков, которых в ноябре прошлого года захватили возле Керченского пролива.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор адвокатов пленных украинцев Николай Полозов.

Он заявил, что после заседания по третьей группе военнопленных украинских моряков 21 августа Московский городской суд рассмотрел апелляции четвертой группы: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого и Андрея Эйдера.

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"Также, как и в предыдущих судебных заседаниях, суд, по ходатайству прокурора, определил провести заседание в закрытом режиме", – отметил Полозов.

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Напомним, 17 июля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил запрос ФСБ и продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

Также напомним, что предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

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