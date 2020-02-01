Тарифы, кредиты, зарплаты, курсы валют: что изменилось за неделю

Финансовый гороскоп / Фото: Pexels

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В каких регионах Украины зарплаты выше и сколько теперь будут стоить роды – читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Стали известны тарифы на медицинские услуги в Украине

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) опубликовала проект постановления с тарифами на медуслуги. Роды будут стоить 8136 грн, а, например, помощь при остром мозговом инсульте – 19 332 грн. По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.

С 1 апреля 2020 года в Украине начинает работать программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг для украинцев, за которые заплатит государство через НСЗУ. Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Нацслужба уже подсчитала, сколько заплатит за лечение украинцев:

19 332,31 грн – тариф за оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;

16 001,43 грн – за медпомощь при остром инфаркте миокарда;

8136,03 грн – за роды;

От 26 087,72 до 98 533,82 грн – за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;

4563,64 грн – базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;

4942 грн – за амбулаторное лечение у специализированных и высокоспециализированных врачей;

204,12 грн – маммография;

943,92 грн – колоноскопия;

17 843,96 грн – диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;

30 327,75 грн – диагностика и радиологическое лечение онкобольных;

7406,40 грн – психиатрическая помощь;

20 663,68 грн – лечение туберкулеза;

1500,05 грн – диагностика и лечение людей с ВИЧ;

7865,64 грн – паллиативная медпомощь.

За все перечисленные услуги будет платить Национальная служба здоровья Украины. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

Что принесет украинцам рекордное падение учетной ставки НБУ

С сегодняшнего дня, 31 января, учетная ставка в Украине упала до минимума с 2014 года- 11% годовых. Решение о ее рекордном снижении Национальный банк (НБУ) принял накануне. Последний раз учетная ставка ниже 12% действовала до 17 июля 2014 года (9,5%), после чего она была резко повышена до 12,5%. О том, какой эффект будет иметь это решение, сайту "Сегодня" объяснил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Снижение ставки не стало сюрпризом – это многие прогнозировали, расходились лишь в уровне снижения. <...> Некоторые оценивают действия регулятора как крайне консервативные. Так, ранее регулятор заявлял, что при уровне инфляции в 5% ставка будет находится на отметке в 7-8%, что в ее эффективном исчислении будет составлять 2-3%. По факту на сейчас мы имеем только один месяц с инфляцией на уровне в 4%. При дальнейшей стабилизации экономики вряд ли эта цифра сможем выйти на значения выше отметки в 7%", – объяснил эксперт.

Впрочем, по его словам, снижение учетной ставки вовсе не означает, что уже в феврале начнется рост экономики за счет кредитования.

"Сами компании далеко не скоро ощутят это на себе, в первую очередь из-за того, что в стоимость их кредитов входит достаточно высокая премия за риск, которая не имеет корреляции с процентными ставками, а в первую очередь зависит от защиты прав инвесторов в судах. Но первые последствия будут ощущаться в стоимости цен на жилье. Наиболее ликвидные предложения начнут активно дорожать ко второй половине текущего года, в первую очередь квадратные метры в новострое и вторичке. По итогам года можно ожидать роста данной цифры в среднем на 10-15% для новостроя и 10% для вторрынка", – прогнозирует Пархоменко.

Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса

Еще самые первые известия о смертельном вирусе в Китае, которые разошлись по СМИ 21 января, негативно отразились на фондовых рынках. Так, индекс MSCI World Index, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, снизился на 0,4%.

Наибольшее падение котировок зафиксировали на азиатских рынках. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips – на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%.Кроме того, снизились котировки на американском рынке. Фьючерсы американских E-Mini на S&P 500 подешевели на 0,5%. Упали и европейские индексы. В частности, STOXX 600 опустился на 0,7%.

Кроме того, цена на золото 27 января побила шестилетний рекорд.Так, рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигал 0,7% в ходе торгов в понедельник, 27 января – до 1582,2 долларов за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года. Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% – до 18,2 долларов за унцию.

А следом за золотом коронавирус обвалил мировые цены на нефть, которые снижаются после падения до минимальных значений с середины октября. Так, 28 января стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:32 по киевскому времени составила 58,28 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 52,97 доллара за баррель.

Также эпидемия коронавируса обрушила цены на медь и железную руду. Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. По данным на 27 января, она опустилась на 1,5%, до 5834,5 долларов за тонну.

Фьючерсы на железную руду подешевели на сингапурских торгах в понедельник на 6,4%, до 85 долларов за тонну. Как пишет агентство Bloomberg, они могут упасть до 80 долларов за тонну, поскольку избыток предложения прогнозировался еще до начала эпидемии в Китае. Так, Китай является крупнейшим в мире потребителем сырья, включая металлы. До начала выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю аналитики предупреждали, что распространение вируса может повлиять на поездки и строительство.

Где в Украине платят самые высокие зарплаты: опубликована карта

В декабре 2019 года средняя зарплата в Украине повысилась до 12 264 гривен. При этом самые высокие заработные платы в стране получали жители Киева, а самые низкие зафиксированы в Черниговской области. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, лидерами по уровню средней зарплаты по итогам декабря стали такие регионы:

Киев – 18 869 грн;

Киевская область – 13 259 грн;

Донецкая область – 13 177 грн;

Николаевская область – 12 833 грн;

Запорожская область – 12 249 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в таких областях:

Черниговская область – 8851 грн;

Кировоградская область – 9450 грн.

Черновицкая область – 9608 грн;

Ивано-Франковская область – 9625 грн;

Тернопольская область – 9651 грн;

При этом самая низкая зарплата в декабре была у работников сферы временного размещения и организации питания – в среднем 7280 грн, а самая высокая – в сфере финансовой и страховой деятельности – 22 198 грн.

Рекорд за три месяца: доллар в Украине перешагнул психологическую отметку

На понедельник, 3 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

31.01 03.02 Изменение 1 доллар США 24,92 грн 25,02 + 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 30 января курс доллара повысился еще на 10 копеек после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс преодолел психологическую отметку в 25 гривен, выше которой не поднимался с 30 октября 2019 года, то есть в течение трех месяцев. За неделю, с 27 января, гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 69 копеек.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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