Тарифы, кредиты, зарплаты, курсы валют: что изменилось за неделю

В каких регионах Украины зарплаты выше и сколько теперь будут стоить роды – читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".
Стали известны тарифы на медицинские услуги в Украине
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) опубликовала проект постановления с тарифами на медуслуги. Роды будут стоить 8136 грн, а, например, помощь при остром мозговом инсульте – 19 332 грн. По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.
С 1 апреля 2020 года в Украине начинает работать программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг для украинцев, за которые заплатит государство через НСЗУ. Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Нацслужба уже подсчитала, сколько заплатит за лечение украинцев:
- 19 332,31 грн – тариф за оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;
- 16 001,43 грн – за медпомощь при остром инфаркте миокарда;
- 8136,03 грн – за роды;
- От 26 087,72 до 98 533,82 грн – за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
- 4563,64 грн – базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;
- 4942 грн – за амбулаторное лечение у специализированных и высокоспециализированных врачей;
- 204,12 грн – маммография;
- 943,92 грн – колоноскопия;
- 17 843,96 грн – диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;
- 30 327,75 грн – диагностика и радиологическое лечение онкобольных;
- 7406,40 грн – психиатрическая помощь;
- 20 663,68 грн – лечение туберкулеза;
- 1500,05 грн – диагностика и лечение людей с ВИЧ;
- 7865,64 грн – паллиативная медпомощь.
За все перечисленные услуги будет платить Национальная служба здоровья Украины. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.
Что принесет украинцам рекордное падение учетной ставки НБУ
С сегодняшнего дня, 31 января, учетная ставка в Украине упала до минимума с 2014 года- 11% годовых. Решение о ее рекордном снижении Национальный банк (НБУ) принял накануне. Последний раз учетная ставка ниже 12% действовала до 17 июля 2014 года (9,5%), после чего она была резко повышена до 12,5%. О том, какой эффект будет иметь это решение, сайту "Сегодня" объяснил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.
"Снижение ставки не стало сюрпризом – это многие прогнозировали, расходились лишь в уровне снижения. <...> Некоторые оценивают действия регулятора как крайне консервативные. Так, ранее регулятор заявлял, что при уровне инфляции в 5% ставка будет находится на отметке в 7-8%, что в ее эффективном исчислении будет составлять 2-3%. По факту на сейчас мы имеем только один месяц с инфляцией на уровне в 4%. При дальнейшей стабилизации экономики вряд ли эта цифра сможем выйти на значения выше отметки в 7%", – объяснил эксперт.
Впрочем, по его словам, снижение учетной ставки вовсе не означает, что уже в феврале начнется рост экономики за счет кредитования.
"Сами компании далеко не скоро ощутят это на себе, в первую очередь из-за того, что в стоимость их кредитов входит достаточно высокая премия за риск, которая не имеет корреляции с процентными ставками, а в первую очередь зависит от защиты прав инвесторов в судах. Но первые последствия будут ощущаться в стоимости цен на жилье. Наиболее ликвидные предложения начнут активно дорожать ко второй половине текущего года, в первую очередь квадратные метры в новострое и вторичке. По итогам года можно ожидать роста данной цифры в среднем на 10-15% для новостроя и 10% для вторрынка", – прогнозирует Пархоменко.
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса
Еще самые первые известия о смертельном вирусе в Китае, которые разошлись по СМИ 21 января, негативно отразились на фондовых рынках. Так, индекс MSCI World Index, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, снизился на 0,4%.
Наибольшее падение котировок зафиксировали на азиатских рынках. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips – на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%.Кроме того, снизились котировки на американском рынке. Фьючерсы американских E-Mini на S&P 500 подешевели на 0,5%. Упали и европейские индексы. В частности, STOXX 600 опустился на 0,7%.
Кроме того, цена на золото 27 января побила шестилетний рекорд.Так, рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигал 0,7% в ходе торгов в понедельник, 27 января – до 1582,2 долларов за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года. Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% – до 18,2 долларов за унцию.
А следом за золотом коронавирус обвалил мировые цены на нефть, которые снижаются после падения до минимальных значений с середины октября. Так, 28 января стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:32 по киевскому времени составила 58,28 доллара за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 52,97 доллара за баррель.
Также эпидемия коронавируса обрушила цены на медь и железную руду. Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. По данным на 27 января, она опустилась на 1,5%, до 5834,5 долларов за тонну.
Фьючерсы на железную руду подешевели на сингапурских торгах в понедельник на 6,4%, до 85 долларов за тонну. Как пишет агентство Bloomberg, они могут упасть до 80 долларов за тонну, поскольку избыток предложения прогнозировался еще до начала эпидемии в Китае. Так, Китай является крупнейшим в мире потребителем сырья, включая металлы. До начала выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю аналитики предупреждали, что распространение вируса может повлиять на поездки и строительство.
Где в Украине платят самые высокие зарплаты: опубликована карта
В декабре 2019 года средняя зарплата в Украине повысилась до 12 264 гривен. При этом самые высокие заработные платы в стране получали жители Киева, а самые низкие зафиксированы в Черниговской области. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, лидерами по уровню средней зарплаты по итогам декабря стали такие регионы:
- Киев – 18 869 грн;
- Киевская область – 13 259 грн;
- Донецкая область – 13 177 грн;
- Николаевская область – 12 833 грн;
- Запорожская область – 12 249 грн.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в таких областях:
- Черниговская область – 8851 грн;
- Кировоградская область – 9450 грн.
- Черновицкая область – 9608 грн;
- Ивано-Франковская область – 9625 грн;
- Тернопольская область – 9651 грн;
При этом самая низкая зарплата в декабре была у работников сферы временного размещения и организации питания – в среднем 7280 грн, а самая высокая – в сфере финансовой и страховой деятельности – 22 198 грн.
Рекорд за три месяца: доллар в Украине перешагнул психологическую отметку
На понедельник, 3 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|31.01
|03.02
|Изменение
|1 доллар США
|24,92 грн
|25,02
|+ 0,10
Таким образом, по сравнению со значениями 30 января курс доллара повысился еще на 10 копеек после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс преодолел психологическую отметку в 25 гривен, выше которой не поднимался с 30 октября 2019 года, то есть в течение трех месяцев. За неделю, с 27 января, гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 69 копеек.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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