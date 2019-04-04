Украинцы хотят президентских дебатов, резервы НБУ подросли: итоги дня

Поступления в государственный бюджет от приватизации в январе-марте составили 184 млн грн

Украинцы хотят президентских дебатов, резервы НБУ подросли: итоги дня Сергей Гусев 2019-04-04T19:57:17+03:00 Экономика Поступления в государственный бюджет от приватизации в январе-марте составили 184 млн грн

Общество

6 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

6% граждан Украины поддерживают парламентскую форму правления, президентскую – 14%, а большинство (58%) считают наиболее приемлемым для Украины совмещение форм президентской и парламентской республики. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. И.Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 20-26 марта.

Увеличила на 14% в годовом измерении "Укрзализныця" в январе-феврале реализацию билетов в пригородном сообщении или на 150 тыс. пассажиров. Дополнительный доход компании благодаря этому составил 10,6 млн грн.

8 грузовиков от Международного комитета Красного креста проследовали 4 апреля на неподконтрольную часть Донецкой области. Они доставили гуманитарную помощь (продукты питания) весом 160 тонн.

31 марта года завершился очередной этап представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. В реестр подано 822 869 деклараций за 2018 год.

2116 вакантных должностей судей имеется в Украине по состоянию на 19 марта в ликвидированных, реорганизованных и новосозданных судах, из которых 1889 являются готовыми к замещению. Об этом сообщила пресс-служба высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Выросли на 13,7% в феврале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы украинцев на лекарства. Об этом свидетельствуют данные отраслевого издания apteka.ua. При этом, аптечные продажи в натуральном выражении за год упали – на 1,8%.

Около 1 тыс. гражданских лиц в том числе 160 детей, пострадали от мин и взрывоопасных предметов на Донбассе с начала конфликта, сообщили представители ООН.

Почти три четверти украинцев считают что прошедшие во второй тур президентских выборов кандидаты должны принять участие в публичных дебатах. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. И.Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 20-26 марта. 43,8% респондентов сказали, что дебаты должны состояться обязательно, 29,7% считают, что проведение дебатов желательно, а 17,8% – что дебаты не нужны вовсе.

Национальная общественная телерадиокомпания обязательно подготовит проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 19 апреля, заявил ее глава Зураб Аласания.

Экономика

Укрепил на 6 копеек до 27,02 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 апреля.

Увеличились на 2,1% международные резервы Украины в марте – до 20,633 млрд долларов (в эквиваленте).

Составил 485 млн долларов в 2018 году объем прямых иностранных инвестиций, осуществленных за счет средств отечественного происхождения, по сравнению с 270 млн долл. в 2017 году, такую оценку так называемых round tripping инвестиций (предварительно выведенные за границу средства украинского бизнеса) опубликовал Нацбанк. Эта сумма составляет 20,6% от общего объема ПИИ в Украину в 2018 году, тогда как в 2017 году доля round tripping инвестиций была вдвое ниже – 10,4%, а в 2016 году – 4,1%.

Уменьшился до 8,755 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 апреля. В то же время в хранилища впервые в этом году было закачано 6,5 млн кубометров газа.

Составили 184 млн грн поступления в государственный бюджет от приватизации в январе-марте, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще 16 гостиниц получили свидетельство о присвоении категории, выдаваемое Министерством экономического развития и торговли. В список вошли две 5-звездочные гостиницы – Premier Palace Hotel Kharkiv (Харьков) и "Рикос-Прикарпатье" (Трускавец Львовской обл.), а также пять 4-звездочных – "Винтаж" (Львов), "Лондон" (Одесса), "Франция" (Винница), Alfavito, "Висак" (обе – Киев).

Мир

Увеличился на 3,3 трлн долларов объем глобального долга в 2018 году — до 243 трлн долларов, или до 317% мирового ВВП, подсчитали эксперты Institute of International Finance. Годом ранее прирост долга был заметно большим — 21 трлн долл. Весь прирост 2018 года пришелся на первый квартал: по его итогам размер долга был на историческом пике — 248 трлн долл. После этого последовала коррекция, связанная в том числе с ростом ставок заимствований на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США.

Южнокорейский телекоммуникационный оператор SK Telecom начнет 5 апреля своим клиентам услугу мобильной связи стандарта 5G. Таким образом, Южная Корея станет первой в мире страной, перешедшей на 5G, опередив в гонке за новый рынок США, Китай и Японию. В этих странах до сих пор запускались только пилотные проекты. В США первая коммерческая сеть 5G от Verizon начнет работать 11 апреля только в двух городах.

Зафиксирован 71 случай смерти после гриппа в Латвии с начала сезона. Эпидемия гриппа в стране уже завершилась. На прошлой неделе заболеваемость гриппом уменьшилась на 49,2% – в среднем зарегистрировано 23,2 случая на 100 тыс. населения. Эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 15 января.

Ускорятся до 4% темпы роста экономики стран Африки в текущем году по сравнению с ожидаемыми 3,5% по итогам 2018 года, сообщается в прогнозе Африканского банка развития. В 2020 году подъем ВВП ожидается на уровне 4,1%. В том числе в Нигерии банк прогнозирует рост экономики на 2,3% в 2019 году и на 2,4% в следующем году. ВВП ЮАР, как ожидается, увеличится на 1,7% и 2% соответственно.

Tesla продала около 63 000 авто за первые три месяца текущего года, что на 31% меньше, чем в предыдущем квартале. Это наибольшее падение продаж за всю историю компании. При этом к концу года Tesla все еще надеется достигнуть своей годовой цели по продажам – 500 000 авто.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.