Возвращение захваченных Россией кораблей в Украину, подозрения Порошенко и Садовому: итоги недели

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Общество

Конституционный суд признал неконституционным инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект об уполномоченных Верховной Рады. Законопроектом предлагалось внести изменения в Конституцию, позволяющие парламенту выбирать своих уполномоченных, которые следили бы за исполнением законов в определенных сферах.

Мэру Львова Андрею Садовому Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение в злоупотреблении властью при заключении в 2015 году инвестдоговора с компанией CTP.

На кроссоверы приходится 65% продаж на украинском авторынке по итогам 10 месяцев 2019 года, а на классические легковые авто – 32%. Об этом сообщил портал "Auto24".

Вырос на 10,2% оборот розничной торговли в январе-октябре года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом оборот в октябре-2019 по сравнению с сентябрем снизился на 8,7%, а по сравнению с октябрем-2018 увеличился на 11%.

Следователи ГБР направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Основание – возможное неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия в марте-мае 2019 года. ГБР ведет досудебное расследование в 13 уголовных делах, участником которых является пятый президент Петр Порошенко.

Состоялась передача украинской стороне трех кораблей, которые в ноябре 2018 года РФ захватила в районе Керченского пролива.

Читайте также – Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видео

Кабмин отменил постановление предыдущего правительства о введении предельных цен/тарифов на коммунальные услуги для населения городов областного значения.

Получили 3,29 млн грн компенсации за жилье 120 народных депутатов с начала работы Верховной Рады 9-го созыва. Компенсация составляет 20 800 грн в месяц.

От 4,8 до 6,7 млн украинцев могут заболеть гриппом в эпидемическом сезоне 2019/2020 года. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года. Об этом сказал министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.

Увеличилось на 25% количество ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1004. В результате этих ДТП 1,36 тыс. человек получили травмы, 78 – погибли. В 2018 году количество погибших в результате вождения в нетрезвом состоянии составило 87 человек.

Только 299 депутатов из 423 посетили все семь заседаний Верховной Рады в ноябре. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Добавились 57 контролируемых участков на автодорогах. Об этом сообщили в Патрульной полиции. Всего на дорогах работают 115 приборов TruCAM, а скорость контролируется на 186 участках. С начала использования приборов (октябрь 2018 года) привлечены к ответственности 350 тыс. нарушителей.

Работали 441 тысяча учителей и обучались 4,04 млн детей в школах Украины в 2018-2019 учебном году. Об этом сообщил Госстат. В среднем, на одного учителя приходилось по девять учеников. При этом, например, во Франции и Швеции на одного педагога приходится 13 школьников, а в среднем по ЕС – 12.

Реклама

Начался процесс выдвижения кандидатов для участия в местных выборах, которые должны состояться 22 декабря. Эти выборы состоятся в 86 объединенных территориальных общинах в 21 области Украины.

Кабмин одобрил выделение 7 млн евро украинским ученым из пакета помощи ЕС "Горизонт 2020". Для получения этих денег будет проведен конкурс.

Экономика

Укрепил на 3 копейку до 24,16 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 25 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 22 ноября.

Почти 800 млн грн потратил Нацбанк за 2017 – 9 месяцев 2019 на правовую помощь и юридические услуги, а также 145 млн грн – на судебные сборы.

Выделил 252 млн грн Кабмин на приобретение научного океанского судна ледового класса для ведения антарктических исследований. Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год и обязал пересмотреть этот показатель.

Читайте также – Касается каждого: суд обязал Кабмин посчитать прожиточный минимум правильно и переделать бюджет

Импортировала 9,2 млрд куб. м природного газа Украина в январе-сентябре на общую сумму 1,8 млрд долл., сообщила Государственная служба статистики. Зарегистрированные в Швейцарии компании поставили 4 млрд куб. м газа на 769,6 млн долл., из Германии было поставлено 2,8 млрд куб. м на 546,7 млн долл., из Чехии – 478,6 млн куб. м на 91,2 млн долл.

S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом.

В тренде Бахматюка объявили в розыск

Банк BofA Merrill Lynch улучшил прогноз реального роста ВВП Украины в текущем году до 3,8% с уровня 3,2%, на котором он достаточно долго его сохранял. По мнению аналитиков банка, в 2020-м рост ВВП может замедлиться до 3,5% с учетом потенциального увеличения рисков для внедрения кардинальных реформ.

Киевский горсовет утвердил Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. Общий бюджет программы – 83,4 млрд грн. Планируется, что большую часть из этих средств – 71,6 млрд грн, будет финансировать город, остальную сумму хотят получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов.

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году c 3,4% до 3,6%.

Возросли на 7,8% цены на строительно-монтажные работы в январе-сентябре в годовом выражении. Они выросли во всех сегментах строительства: в жилом – на 9,8%, в нежилом – 6,6%, в инженерном – 7%.

Украина подписала соглашение с Францией о покупке 20 патрульных катеров для усиления системы морской охраны и безопасности границ. Договор предполагает 25% локализацию производства. Стоимость сделки – 136 млн евро. 15% будет уплачено сразу из государственного бюджета, а 85% – это специальный кредит французского казначейства. Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Реклама

Минфин снизил средневзвешенную ставку по 1-летним ОВГЗ до 13,46%, а по 2-летним ОВГЗ до 13,5%. По итогам аукциона 19 ноября привлекли 1,32 млрд грн. Неделей ранее было привлечено в бюджет 10,9 млрд грн.

Администрация морских портов готовит требование к правительству России о компенсации 1,24 млрд грн убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории АР Крым.

На сумму 50 млн долларов ЕБРР совместно с Глобальным экологическим фондом (GEF) профинансируют программу поддержки развития биоэнергетики в Украине. Она направлена на технологии и системы по сбору, хранению и переработке агробиомассы.

Прибыль 30 млрд грн получили по итогам третьего квартала банки государственного сектора, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. Прибыль госбанков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора, при этом более половины всей прибыли госбанков сформировал Приватбанк – 27 млрд грн.

В размере 15 млрд евро Европейский союз за пять лет, с 2014 года предоставил Украине финансовую помощь и намерен по мере реализации реформ продолжать ее. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

Увеличился на 3 млрд грн объем кредитов физических лиц в банках государственного сектора за третий квартал, или на 6,5%. По сравнению с началом года он вырос на 8 млрд грн, или на 17%.

Мир

Россия перенесла запуск газопровода "Северный поток – 2", запланированный на конец этого года, на середину 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

"Газпром" за последние недели резко увеличил транзит газа через Украину, практически до максимума – 294 млн кубометров.

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs сомневается, что мировую экономику в 2020 году охватит рецессия, однако риски нарастают. Глобальная экономика останется нестабильной в следующем году после рекордно низкого глобального роста в 2019 году. При этом риски рецессии нарастают на фоне неопределенности торговой политики, непредсказуемой политической и геополитической среды, а пространство фискальной и монетарной политики в странах с развитой экономикой остается ограниченным, чтобы предотвратить будущий спад.

Выросли на 8,7% в октябре продажи легковых автомобилей в Европе, – до 1,2 млн автомобилей. Это самый высокий показатель с 2009 года.

Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за всю историю наблюдений. Средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98° выше средней многолетней за XX век, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Это значение лишь на 0,06° уступает рекорду, который принадлежит октябрю 2015 года.

Частный чешский перевозчик Leo Express получил разрешение на запуск регулярных пассажирских поездов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка на границе с Украиной.

Лидер оппозиционной партии Бенни Ганц сообщил президенту Израиля, что ему не удалось сформировать правящую коалицию. В стране в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент поручил Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать. После вторых выборов сначала Нетаньяху вновь не смог сформировать коалицию, а теперь и Ганц.

Стартап Heliogen разработал уникальный метод концентрации солнечного света, который позволяет добиться температуры 1000 градусов Цельсия, а в ближайшем будущем показатель планируют увеличить до 1500 градусов. В Heliogen утверждают, что тепло от их станций будет "стоить вполовину дешевле, производимого при помощи ископаемого топлива". Стартап финансируется в том числе фондом Билла Гейтса.

5 млн детей в мире умерли в 2018 году, не достигнув пятилетнего возраста. По сравнению с 1990 годом, это меньше на 60%, – говорится в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Самый высокий уровень детской смертности – в Западной и Центральной Африке. Там на тысячу детей приходится 97 смертей. Самые низкие показатели в Западной Европе (четыре смерти на тысячу).

Основатель Microsoft Билл Гейтс вышел на первое место в ежегодно обновляемом рейтинге самых состоятельных людей мира, обойдя главу Amazon.com Джеффа Безоса. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Гейтса составляет 110 млрд долларов, тогда как в распоряжении Безоса 109 млрд. Состояние Гейтса увеличилось на фоне роста акций Microsoft на 48%. Безос же потерял часть состояния в результате развода, завершившегося летом этого года. Его бывшая супруга заняла 24 место в рейтинге с состоянием в 35 млрд долларов, а состояние Безоса уменьшилось на 16,2 млрд.

В апреле 2020 года главой автопроизводителя Audi станет Маркус Дюсманн, который в прошлом отвечал за разработку новых моторов для BMW и Mercedes-Benz.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама