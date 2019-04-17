ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий
Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год
Александр Турчинов, секретарь СНБО
- Доход в 2017 году: 2,24 млн грн ( в 2018 году снизился на 381 тыс. грн)
- Недвижимость: 1 квартира (381,8 кв. м, стоимость — 2,6 млн грн), 2 паркоместа (37,8 кв. м, стоимость — 100 тыс. грн)
- Транспорт: 1 авто - Toyota LC 150 Prado (1,13 млн грн)
- Предметы роскоши: 27 старинных религиозных книг (Библии, Евангелие, Трефологионы, Апостолы), 12 картин
- Наличные: 700 тыс долл, 3 тыс. евро
- Безналичные: 247 тыс. грн, 1 млн долл, 9983 евро
Согласно новой декларации, секретарь СНБО заработал в прошлом году меньше, чем в 2017-м, за счет того, что получил меньше процентов.
При этом Турчинов указал в своем отчете дополнительные 200 тыс. грн возмещения в гражданско-правовом деле.
Сменился в семье чиновника единственный автомобиль. Жена Турчинова, Анна, продала Toyota Highlander, который декларировала в 2017-м, за 858 тыс. грн и указала в декларации Toyota, но уже другой модели и подороже. Новое авто было куплено в октябре прошлого года за 1,13 млн грн.
Из других ценностей у секретаря СНБО все так же остаются коллекция старинных религиозных книг, авторские права на 4 литературных произведения и 7 монографий.
Владимир Гройсман, премьер-министр
- Доход в 2017 году: 9,37 млн грн (в 2018 году на 7,73 млн грн меньше)
- Недвижимость: 2 дома (534 и 461 кв. м, 489,5 тыс. грн), 4 участка (0,43 га), 5 нежилых помещений (магазины и пристройки)
- наручные часы (9 шт.), 2 пары запонок
- Наличные: 230 тыс. грн
- Безналичные: 30,58 млн грн, 851 тыс долл, 492 тыс. евро
Заметно сократились в прошлом году доходы главы правительства Владимира Гройсмана. Если за 2017 год он заработал больше 17 млн грн, то в 2018-м — всего 9,37 млн. На это в большей степени повлиял тот факт, что в позапрошлом году премьер продал имущества почти на 9 млн грн, а в этом году его заработок полностью состоял из заработной платы, сдачи помещений в аренду и процентов.
Зарплата Гройсмана выросла почти на 8 тыс. грн: в 2017-м она составляла 435 тыс. грн, а в 2018-м — 443 тыс. грн.
В семье премьера, как и секретаря СНБО Александра Турчинова, только один автомобиль, и принадлежит он жене Гройсмана Елене — это внедорожник Mercedes-Benz GLE 350d, который она купила в 2017 году.
Точной суммы расходов премьера в декларации нет, но тратился он в основном на аренду недвижимости.
Андрей Парубий, спикер Верховной Рады
- Доход в 2017 году: 879 тыс. грн (в 2018 году на 591 тыс. грн больше)
- Недвижимость: 1 номер в отеле (аренда), 1 квартира (92,1 кв. м, 739 тыс. грн)
- Транспорт: 1 авто (Peugeot 508, 445 тыс. грн)
- Наличные: 550 тыс. грн, 42,2 тыс долл
В отличие от премьера, доходы спикера парламента выросли более чем втрое — с 288 тыс. до 879 тыс. грн. Этого ему удалось добиться благодаря повышению зарплаты, которая в 2017-м составляла весь его заработок, а в 2018 году аппарат Верховной Рады заплатил Парубию 498 тыс. грн.
Появились в декларации и страховые выплаты (больше 84 тыс. грн).
Также он продал автомобиль Suzuki SX4 за 296 тыс. грн. Теперь в его семье есть только Peugeot 508, который принадлежит жене Ульяне.
В прошлом году спикер не получал от родных презентов. Напомним, в 2017-м ему подарили ценностей на 443 тыс. грн.
Прибавил спикер и в личных сбережениях. В гривнях они выросли на 210 тыс. грн, а в инвалюте — на $11,6 тыс.
Стоит отдельно отметить, что Парубий по-прежнему не держит денег в банках, а только наличными. Он также член 4 общественных и одной благотворительной организации.
Юрий Луценко, генеральный прокурор
- Доход в 2017 году: 1,8 млн грн (в 2018 году на 505,5 тыс. грн больше)
- Недвижимость: вся недвижимость в пользовании - 1 дом (859 кв. м) 1 квартира (181 кв. м), 1 участок (0,24 га), 1 гараж
- Транспорт: 1 авто (служебная Toyota Camry)
- Предметы роскоши: 1 коллекция книг, наручные часы (1 шт.), 1 набор книжных шкафов
- Наличные: 30 тыс. грн
- Безналичные: 828 тыс. грн, 2921 евро, 10,9 тыс долл
Зарплата генпрокурора в прошлом году составила больше 1,7 млн грн, прибавив 480 тыс. грн с 2017-го.
Кроме того, в доходах он указал продажу движимого имущества на 24,8 тыс. грн.
Как и раньше, Юрий Луценко в прошлом году ездил на служебном автомобиле, а его жене, народному депутату Ирине Луценко, принадлежит Mercedes-Benz GLS 350D стоимостью 2,43 млн грн. Еще один ее автомобиль, Toyota Land Cruiser, находится в угоне.
На благотворительность генпрокурор потратил больше 1 млн грн.
Яков Смолий, глава НБУ
- Доход в 2017 году: 17,3 млн грн (в 2018 году на 2,08 млн грн больше)
- Недвижимость: 1 дом (654 кв. м), 7 участков (1,26 га),1 гараж (в АРК), 1 апартаменты (177,6 кв. м в АРК), 1 дом семейного отдыха (276,9 кв. м), 6 участков в аренде (5,4 га)
- Предметы роскоши: наручные часы (2 шт.)
- Транспорт: 1 квадроцикл, 1 гольф-кар, 3 авто (Volkswagen Multivan, Toyota LC100, Mitshubishi Colt), 1 гидроцикл, 1 прицеп
- Безналичные: 7,5 млн грн, 3,68 млн долл, 109 евро
Увеличились доходы и главы Нацбанка Якова Смолия. В 2017-м он заработал 15,22 млн грн, а в прошлом году уже на 2 млн грн больше. При этом зарплата его составила 3,6 млн грн, или 20% от общего годового заработка (300 тыс в месяц). Самый серьезный источник доходов — проценты и дивиденды, на которых Смолий заработал 11,4 млн грн.
Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, сколько миллионеров в Украине. Доходы в сумме свыше одного миллиона гривен, полученные в 2018 году, по итогам января-марта 2019 года задекларировали больше 2 тысяч человек.
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