Борис Колесников: "Главная задача власти — добиться мира в Украине"

Глава Оппозиционного правительства рассказал о приоритетах в развитии страны, новой системе выборов, своем отношении к стремлению в НАТО и к дискуссии о реинтеграции Донбасса, о книгах для молодежи и воспитании дочери.

— Борис Викторович, страна уже вступила в новый политический сезон. Каковы ваши прогнозы его развития, какие вопросы, на ваш взгляд, должны в первую очередь решать украинские политики?

— Я считаю, что в стране, где идет война, слово "сезон" вообще не корректно. Сейчас политикам должно быть не до отдыха и каникул. За время этих каникул на фронте погибли десятки молодых людей, бойцов ВСУ, элита нации. Потому слово "сезон" в устах наших властей звучит цинично.

О задачах. Все общество надеется, что власть решит главную проблему — мира в стране. Нужно закрепить в Конституции децентрализацию. Мы с коллегами из Оппозиционного правительства более двух лет назад приняли концепцию Основного закона, в котором в три раза сокращается, например, количество депутатов… Но главное в нашем проекте Конституции — децентрализация. Вводится выборность губернаторов, закладываются по-настоящему демократические основы местного самоуправления. Мир в стране и децентрализация развяжут нынешний узел проблем и обеспечат Украине развитие. Параллельно надо решать накопившиеся экономические вопросы. Это главное, что ждут наши граждане.

— Известно, что в планах парламента стоят как первоочередные задачи избрание нового состава ЦИК и принятие Избирательного кодекса. Или все же начинать надо не с этого?

— О приоритетах я уже сказал. Что касается проблемы избрания ЦИК, то это вообще, на мой взгляд, позор для власти. Как можно столько времени быть не в состоянии избрать людей, которые просто посчитают голоса? Напомню, что ЦИК лишь суммирует цифры из полученных протоколов. Вся победа политическими силами, как принято говорить, куется на избирательных участках. Нужна победа — езжайте туда, агитируйте за себя любимого…

В Украине ныне действует смешанная, в том числе мажоритарная система выборов. А эта система — самый главный, мощный фундамент коррупции в стране. При ней власть всегда будет просто скупать округа, чтобы добиться избрания своих людей. Уверен, что на сегодня для Украины нет альтернативы пропорциональной системе выборов с открытыми партийными списками, когда каждый избиратель будет знать, за кого он голосует. Это в деле настоящей борьбы с коррупцией важнее, чем все антикоррупционные органы, вместе взятые, во главе с Антикоррупционным судом. Эти органы ничего не дадут, если не будет нового закона о выборах, о положениях которого сказал выше. Да, в первом чтении закон принят, но теперь власть хитрит, чтобы не принять его окончательно. Но это манипуляции, которые не могут длиться бесконечно.

— Как считаете, смогут ли нынешние народные избранники снять, наконец, с себя неприкосновенность?

— Думаю, что нет. К примеру, в первой коалиции нынешней власти, в 2014 году, было 300 с лишним голосов. Почему же неприкосновенность не сняли еще тогда ? Этот вопрос, чтобы его раз и навсегда решить, должен быть прописан в новой Конституции.

— Еще одно ожидание в работе парламента — дискуссия по закону о реинтеграции Донбасса, в котором территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" считаются оккупированными, а Россия — страной-агрессором. Как вы считаете, каким может быть итог такой дискуссии?

— По большому счету эта дискуссия — формальность. Ибо, раз Минские соглашения не выполнены, понятно, что действие этого закона нужно опять продлевать. Другого пути просто нет, в Минских соглашениях все сказано. Может быть, нужна еще почасовая карта к Минским соглашениям… Но, в принципе, думаю, что закон опять пролонгируют, и это ничего не изменит в сложившейся ситуации.

— А последние события на Донбассе, например, убийство Захарченко, могут что-то изменить в этой ситуации?

— Я считаю, что не могут. Ведь понятно, что все эти "руководители" так называемых "республик" — фигуры абсолютно технические. И к Минским соглашениям, к их выполнению это не имеет никакого отношения.

О главном. У Колесникова и коллег свое видение развития страны. Фото: пресс-служба Б. Колесникова

— Вернемся к вопросам экономики. Важнейшим ее фактором является курс гривни к доллару. Некоторые прогнозы неутешительны, говорят порой о резком падении этого курса в недалеком будущем. Каков ваш прогноз?

— Я не удивлюсь курсу даже в 50 гривен за доллар. Вспомним немного истории. Если говорить о временах УССР, то экономика республики была пятой в Европе. Надо понимать, что экономика тогда была сильно милитаризирована, почти половину ее занимала продукция ВПК, даже не считая той, которая имела двойное назначение. И эта продукция не продавалась на международных рынках. Ныне же власть рядом блокад устроила так, что мы не только не зарабатываем валюту, но и вынуждены ее тратить, например, на закупку импортного угля.

Внутри же страны ситуация сильно криминализирована. Об этом говорят западные эксперты и инвесторы, с которыми я разговаривал. Власть не только не привлекает новые инвестиции, но и не способна защитить тех, кто уже работает на нашем рынке. Сегодня нападают, крушат и захватывают одни учреждения, завтра могут быть другие…

— В бюджете Украины заложена цифра 30 гривен за доллар к концу года. Это реальная цифра?

— Думаю, что перед выборами власть постарается сохранить такой курс, не превысить его. Но дело не в цифре, а в состоянии экономики. Западные эксперты говорят нашим властям: как же так, вы просите 1 миллиард евро в долг, идете на любые уступки для этого, но при том теряете 4 миллиарда евро в год на контрабанде. Так наведите порядок! Скажу честно: проблемы с контрабандой в Украине были всегда, но таких масштабов, как сейчас, не было.

Теряет Украина и в результате других нарушений. Возьмите хотя бы ситуацию с так называемыми евробляхами. В Украине около 10 миллионов автомобилей, более 9 миллионов сознательных граждан заплатили таможенные сборы, а остальные не хотят! Ну пусть они хотя бы заплатят НДС по оригиналу счета, как-то же надо решать эту проблему. Причем в данном случае это не контрабанда, а мошенничество. Когда человек берет автомобиль, ввозит его, заявляя, что он сотрудник иностранной компании, затем нарушает установленные сроки ввоза — он мошенник. А его сообщники — иностранные граждане. Поверьте, как только в Польше или Литве будет хоть один приговор по такому мошенничеству, этот черный импорт сразу закончится.

— Если уж речь зашла о международных займах, то стоит ли нам и дальше занимать деньги в таких масштабах?

— Нет, конечно. Занимать можно под целевые проекты. Например, чтобы построить скоростную автостраду Киев — Днепр. Есть евробонды, стройте. Вложили, скажем, 3—4 миллиарда евро, и бизнес вложит, как показывает практика, еще в полтора раза больше. Заправочные станции, магазины, рестораны, дорога дает новое развитие регионам, где она проходит… Это разумный займ, и понятно, чем его отдавать. А брать деньги взаймы на проедание недопустимо. Отдавать придется ведь из бюджета, половина которого, кстати, в тени. Плюс множество бездельников у власти. Украиной ныне управляет примерно в 8—10 раз больше людей, чем во времена УССР.

— Какие же вы видите пути выхода из нынешней экономической ситуации?

— Прежде всего — честный диалог с бизнесом. Власть должна отказаться от всех излишних государственных затрат, сократить правоохранительные органы, которые сеют коррупцию и вымогательство в бизнесе. Продать все государственные предприятия, кроме стратегически важных, вроде "Укрзализници". И защищать частный капитал, особенно малый и средний. Все это создаст инвестиционную привлекательность для Украины. Мы должны показать всему миру, что наша страна выгодней и конкурентнее, чем Польша, Чехия, Китай и так далее. Важно также вернуть в экономику те деньги, которые люди держат дома, не доверяя ни банкам, ни государству. Власть должна дать этим людям гарантии, что их вклады не пропадут. Это около 100 миллиардов долларов, которые могут влиться в новую экономику.

Запорожсталь. У политика есть ответы на многие вопросы. Фото: пресс-служба Б. Колесникова

— Как вы относитесь к желанию закрепить в Конституции устремления Украины в НАТО и ЕС?

— На мой взгляд, это чистой воды популизм — говорить о стремлении в международные институты, куда нас не приглашают. Ведь в НАТО и ЕС нам прямо говорят: в ближайшие 25 лет о членстве в них нам нечего и думать. Сначала надо получить приглашение, затем провести референдум, а уж потом говорить о нормах Конституции…

Если говорить о позиции моей и моих коллег касательно НАТО, то она постоянна и неизменна — внеблоковый статус Украины. Такой статус позволил, например, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Австрии десятки лет прожить без войны и создать ведущие экономики в Европе. Что касается членства в ЕС, то когда и если Украина приблизится по доходам для граждан и стандартам на 70—80% к странам Евросоюза, следует сначала получить приглашение от ЕС, провести референдум и решить этот вопрос.

— Говорят также о полном разрыве договора с Россией. Ваше отношение к этому? И к предложениям прекратить даже железнодорожное сообщение с Россией?

— Понимаете, все эти вещи — разговоры об изменениях в Конституцию, о разрыве этого договора, война на религиозном фронте, куда государство вообще вмешиваться не должно, — возникли за полгода до президентских выборов. Это все популизм. Разрывать договор, я считаю, не следует. Там ведь прописаны вещи, которые требуют глубокого подхода. Например, там обозначены границы…

Что касается прекращения железнодорожного сообщения с РФ, то есть ведь международная конвенция, которая не позволяет нам этого сделать в одностороннем порядке. К тому же прервутся грузовые перевозки, и еще десятки тысяч наших людей потеряют работу. Более того, я считаю, что и авиационное сообщение с РФ надо возобновлять, потому что в этом постановлении КМ (об отмене авиасообщения) нет никакого смысла, а есть только издевательство над гражданами Украины.

— Скоро будут принимать бюджет Украины на 2019 год. На ваш взгляд, смогут его принять вовремя?

— Большинство формальное ведь в парламенте у власти есть, так что, вероятно, найдут необходимые голоса. Но это ничего особенного стране не даст. Надо понимать, что нужно вводить уже трехлетнее бюджетное планирование. Если мы берем пример с Запада, нужно переходить на процентное соотношение секторов экономики, социальной политики, когда суммы, выделяемые, например, на оборону и безопасность или здравоохранение, определяются квотами, а не под настроение депутатов. Причем в центральном бюджете должны остаться оборона с безопасностью, внешняя политика и та часть инфраструктуры, которая не под силу регионам. Все остальное — это региональные бюджеты, в областях, районах и городах. Те, кто говорит, что децентрализация, федерализация — это плохо, просто заинтересованы в сохранении центральной власти. Они живут за счет бюджета, причем имею в виду не белые доходы, а совсем иные…

— Правительство в очередной раз собирается поднять цену на газ для населения. На ваш взгляд, это необходимо или можно обойтись?

— Давайте говорить объективно: цены на углеводороды в мире растут. Но в нашем "Нефтегазе", на мой взгляд, потребление для населения подсчитано некорректно, как, извините, температура больных в среднем по больнице. Надо сначала зачистить коррупционную систему, все подсчитать, а потом монетизировать льготы для населения. То есть заменить льготы выплатами. Еще пять лет назад при населении в 45 миллионов у нас было 23 миллиона льготников. Какая экономика выдержит такую нагрузку? А получив живые деньги, как во всем мире, люди будут задумываться: тратить их все или экономить газ, электричество, тепло и так далее.

Конечно, у людей есть множество других потребностей, не только "коммуналка". И большинство потребностей требуют денег. Скажем, образование. Эксперты подсчитали, что все высшее образование в стране стоит 5 миллиардов гривен. И после смены власти мы сделаем высшее образование по всем инженерным, техническим, технологическим специальностям бесплатным. Но только одно высшее образование. Причем все успевающие должны получать стипендию. А если человек хочет стать политологом — пожалуйста, но за свой счет.

Я недавно был в университете садоводства в Умани, общался с молодежью. Мы говорили о том, что на специалистов высокого уровня есть спрос во всем мире. Задача нашего государства, конечно, удержать лучшие кадры в стране, дать им тут престижную и хорошо оплачиваемую работу. Но даже если ее сейчас нет, и вы уедете за рубеж, где вам предложат лучшие условия, то все равно вы в большинстве своем рано или поздно вернетесь в Украину. Это ваша страна, говорил я студентам, и вам ее строить.

На производстве: "Необходимо вести честный диалог с бизнесом". Фото: пресс-служба Б. Колесникова

— Вы глава Оппозиционного правительства Украины. А есть еще Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом. Есть у вас какое-то взаимодействие, если да, то в чем выражается? Может, проводите встречи, переговоры, обмены мнениями?

— Я рад, что многие вещи, которые мы в свое время предлагали, учтены действующим правительством. Например, по поводу выведения зарплат из тени, прекращения порочной практики выплат "в конвертах", повышения размера минимальной заработной платы. Ибо любую масштабную стройку, например, в Киеве оцепите, и через месяц, образно говоря, удвоите бюджет города. Потому что там подавляющее большинство рабочих должным образом не оформлены, получают теневые зарплаты… Но переговоров и прямого взаимодействия у нас с Кабмином нет, все наши предложения мы публикуем в открытом доступе.

— Страна, как мы уже говорили, готовится к президентским и парламентским выборам. Каковы ваши личные амбиции в этом плане, будете куда-то выдвигать свою кандидатуру?

— Я не верю, что существующая модель власти может принести Украине успех. А если не верить в успех, то зачем этим заниматься? У президента есть полномочия: выдвинуть министров обороны, иностранных дел, генпрокурора, руководителя СБУ. Он может также распустить парламент. Все. У него нет ни одной экономической функции, позволяющей улучшить жизнь людей. Следовательно, абсолютно все участники президентской гонки врут избирателям уже на старте. Потому я не собираюсь бороться за президентское кресло. Мы с коллегами нацелены на парламентские выборы и формирование правительства, а затем уже на принятие новой Конституции. Подчеркну: пока у нас не будет парламентской республики с минимальным количеством депутатов (не более 150 человек), пока не будет быстро и прозрачно формироваться коалиция и правительство, страну не ждет качественный прорыв вперед на пути развития. И никакие легионеры-иностранцы положения не спасут. У нас во власти уже их было немало, теперь они разъехались экспатами по другим странам. Где обещанные реформы, где изменения к лучшему? Вот в спорте, когда приглашают легионеров? Когда они на порядок лучше местных спортсменов. Так должно быть и во власти.

— Кстати, вы, принимая важные решения в жизни, советуетесь с кем-то? С родными, близкими, с друзьями?

— Если это семейное решение, то, конечно, есть семейный совет. А политические решения принимают партии, а не частные лица.

— Вы этим летом отдыхали или работали? Если отдыхали, то где, если не секрет?

— Немного отдыхал, ездили с семьей на море. Остальное время был здесь, работал над несколькими проектами в агросекторе, в пищевой промышленности…

— Стартовал очередной учебный год. Какие несколько книг вы бы рекомендовали прочесть тем молодым людям, которые вскоре окончат свое образование и будут готовиться к самостоятельному выходу в большой мир?

— Считаю, молодым людям обязательно нужно прочитать хотя бы две: книгу Маргарет Тетчер "Искусство управления государством" и книгу Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона "Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты".

— Вашей дочери 14 лет. Чему вы учите ее и чему, возможно, она может научить вас? И кем она собирается быть?

— Конечно, ей, как девочке, ближе мама. Хотя, действительно, сейчас трудно сказать, кто кого учит: мама Катю или наоборот… Процесс одностороннего обучения закончился, возникают споры. Я, в свою очередь, пытаюсь объяснить дочери, что будущая женщина — это не просто домохозяйка, времена "трех К" давно прошли (по-немецки: кухня, дети, церковь. — Авт.). Чем больше она получит знаний, тем востребованнее будет в жизни. Разумеется, мы с женой хотели бы, чтобы дочь занялась в будущем тем, чем мы занимались всю жизнь, то есть пищевой промышленностью, агросектором. Но выбор, конечно, за ней.