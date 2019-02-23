"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях Виталий Андроник 2019-02-23T07:38:00+02:00 Интервью Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни



Фото: "Сегодня"

Льготы для автомобилей на еврономерах закончились. 22 февраля был последний день 50%-ной скидки на акциз при растаможке. Однако более чем за три месяца из 640 тысяч "евроблях" украинские номера получили около 200 тысяч. У тех, кто не растаможил свое авто, осталось три месяца, чтобы решить: заплатить все сборы по полной ставке или вывезти машину назад за рубеж. Иначе собственникам таких авто грозят штрафы до 170 тысяч гривен или конфискация.

О том, почему водители неохотно пользовались льготной растаможкой и что ждет тех, кто не успел растаможить автомобиль, сайту "Сегодня" рассказала Зоя Быстрова, начальник управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни.

- На 20 февраля в Киеве растаможились почти 21 тысяча автомобилей по льготному акцизу. Как сильно поменялась ситуация на сегодня (22 февраля – Ред.)?

- Если брать все автомобили, на сегодняшнее утро – 30 390. Из них на европейской регистрации – 23 440 машин. Еще примерно полторы тысячи таможенных деклараций в работе. Сколько еще будет – не знаем, потому что сегодня работаем до 24:00. До полуночи мы работали и в среду, и в четверг. Все декларации, которые сегодня получим, будут оформлены. Но вопрос в том, будут ли они оформлены по льготной ставке – уже последний день. Это будет зависеть от тех документов, которые поданы, и от уплаты всех платежей.

- Когда мы шли к вам на интервью, то ожидали увидеть перед офисом очереди собственников "евроблях", которые хотят успеть растаможиться. Но никого не заметили…

- У нас был вчера "день пик" и очереди машин. Сегодня таких очередей нет. Почему? У нас ведется электронное декларирование, мы сотрудничаем с таможенными брокерами, собственниками автомобилей, в электронном формате. Кроме того, законом дается временный порядок для автомобилей с еврорегистрацией – машине не обязательно заезжать в зону таможенного контроля. Туда надо заезжать, когда электронная декларация находится в работе и выставлено сообщение, что надо заехать для идентификации. То есть если по законодательству весь транспорт, пересекая границу, сразу едет в зону таможенного контроля, то для машин с еврономерами есть исключение. Машина заезжает, ее фотографируют, и больше находиться в зоне таможенного контроля не надо.

Вчера (21 февраля – Ред.) можно было подать дополнительные документы и все остальное, а на сегодня, наверное, водители понимают, что если нет документов – нет смысла сюда ехать. Но мы принимаем декларации до 12 ночи, если с документами все в порядке и не будет вопросов к собственнику, таможенное оформление проходит по льготным ставкам. Оно может быть завершено даже в субботу или воскресенье: главное, чтобы декларация была подана 22 февраля.

- Много ли автовладельцев, у которых были проблемы с документами или с оплатой всех платежей?

- Да, такие есть, но я не могу сказать, что это большой процент. Все зависит от таможенного брокера, к которому обращается автовладелец. Квалификация таможенного брокера на самом деле очень важна. Мы уже замечали случаи мошенничества, когда с людей брали деньги, а деклараций они не получали, или же были подделаны печати и т.д.



Фото: "Сегодня"

- 13 февраля Кабинет министров разрешил вместо сертификата о соответствии экостандарту подавать техпаспорт. Помог ли этот шаг ускорить растаможку?

- Очень сложно сказать. Возможно, ускорил. Очень бы хотелось, чтобы это постановление приняли намного раньше, потому что прошел большой период. Постановление приняли за неделю до окончания срока. Что оно дает? Она как раз дает послабление для автомобилей на еврономерах. В постановлении говорится, что если в техпаспорте подтверждают экологические нормы, которые по закону должны быть не ниже Евро-2, то мы не требуем справки, как того требует закон. К сожалению, практически все автомобили из Литвы и Польши 2004-2005 года производства таких подтверждений в техпаспорте не имеют.

- А из каких стран еще растаможивали автомобили, кроме Польши и Литвы?

- Если говорить о еврономерах, то основной процент из Польши и Литвы. Если говорить об остальных собственниках авто, которые ввезли более новые машины, чтобы воспользоваться льготой – это Германия и США.

- В парламенте лежит законопроект, который может продлить льготный период еще на три месяца. По вашему мнению, стоит ли продлевать скидку на акциз, потому что растаможилось около трети авто на еврономерах?

- Я думаю, за следующие три месяца не сократится количество желающих растаможиться, если они понимают, что автомобиль того стоит. К тому же, есть второй период растаможки – до 24 мая. То есть еще можно подумать о растаможке, поскольку потом будут очень больше штрафы. И полномочия выписывать штрафы будут не только у таможенных органов, но и у полиции. У нас будет общая база, в которой мы будем обмениваться данными о нарушителях.

- На сегодня эта общая база таможни и полиции уже готова, или еще разрабатывается?

- К сожалению, я не готова сейчас ответить. Этим занимается центральный аппарат Государственной фискальной службы, потому что она должна быть единой базой.

- Как считаете, почему растаможилось так мало – 200 тысяч из 640 тысяч?

- Я думаю, из-за возраста автомобилей. Как показывает практика, автомобили на еврономерах – достаточно старые. Большинство из них не соответствует экологическим нормам Евро-2, поэтому смысла их растаможивать нет – мы их просто не поставим на учет. Это одна из причин. Во-вторых, стоимость по который автомобили купили. Но есть такое понятие, как экономическая конкуренция – если человек заявляет, что купил автомобиль за 100 евро, конечно, таможня не растаможит ее за 100 евро – она "выровняет" ее относительно похожих товаров. Поэтому, по моему мнению, собственники думают, стоит ли это делать. Ведь изменения – это не только льготный период, но и изменения в Налоговом кодексе. То есть у нас другой подход к расчету таможенных платежей, не такой, как был раньше, он существенно изменился, и сейчас растаможка не такая дорогая.

- Среди мер наказания с 24 мая будет и конфискация за нарушение таможенного режима. В каких случаях она будет применяться?

- Конфискация – это последняя мера. Авто могут конфисковать, если машина находится на территории Украины с нарушением условий и сроков более 30 дней. Если 30 дней и более – или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация.

- В Министерстве финансов тем, кто не растаможится до 24 мая, предлагают два пути: вывезти машины обратно за границу или разобрать на запчасти. Но разобрать на запчасти автомобиль на еврономерах ведь тоже наказуемо?

- Вопрос не в наказании за разборку авто, а в том, что автовладелец, который не растаможил машину или не вывез ее, остается нарушителем. Он стал нарушителем, когда пересекал таможенную границу. Все эти данные будут в фискальных органах, на каждой таможне. Поэтому надо понимать: если человек будет даже самолетом отправляться в отпуск – его остановят и скажут: ты нарушитель, потому что у тебя есть транспортное средство, которое ты не вывез. Поэтому надо понимать, что нужно или растаможить машину, или вывезти ее.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.