Удушье и головная боль: отчего над Украиной смог и что делать

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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С самого утра 21 октября Киев накрыл густой смог: нечем дышать было как на левом, так и на правом берегу столицы. Но от угарного газа все эти дни страдали не только киевляне, но также обитатели Днепра, Кривого Рога, Львова, Одессы. В чем причина смога и как себя обезопасить от его пагубного воздействия, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Власти: ничего опасного, горят торфяники

Все эти дни отвыкшие за месяц от смога жители столицы выкладывали в соцсетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны были на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, состояние воздуха в столице ухудшилось из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе.

"Сейчас в селе Романков Обуховского района горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе г. Киева", – рассказали в КГГА.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида успокоил горожан: ничего аномального не происходит.

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", – сказал он на брифинге относительно ситуации с состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Украине во вторник 22 октября.

Также директор Укргидрометцентра подчеркнул, что концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что – в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на 1 куб м).

Кульбида отметил, что только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако этот показатель характерен для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".

"Таким образом, можно сделать вывод: ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые повторяются очень часто", – добавил он.

В самом деле, не только столица страдает от проблем со смогом, но и вся страна. Еще 21 октября в воздухе Украины был зафиксирован повышенный уровень угарного газа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Windy.

Онлайн-карта. Фото: скриншот

На онлайн-карте видны темные пятна – это участки, где концентрация СО в атмосфере слишком велика. В частности, на востоке и в центре Украины. Немного легче дышится во Львове.

Ученые напомнили, что угарный газ без вкуса и запаха чрезвычайно токсичен и опасен для человека. Среди причин большой концентрации СО в воздухе может быть сжигание палой листвы и пожары на торфяниках.

"Официальная информация – бред"

Несмотря на убеждения властей, что ничего страшного не происходит, горожане страдают от удушья и головной боли. Очень много жалоб поступает из столичных Позняков, Осокорков, Оболони и Троещины. И причина смога кроется не только в горящих торфяниках под Киевом. Специалисты провели замеры воздуха и пришли к выводу, что проблема кроется во вредных выбросах от некоторых столичных предприятий. А официальную информацию от том, что причина едкого смога кроется в том, что горожане сжигают листья, называют бредом.

Вы действительно считает, что во время тумана должно вонять дерьмом и люди должны задыхаться?! Этот воздух раздирает горло, от длительного пребывания на улице болит голова! Хватит нести пургу о листьях, которые жгут, это единичные случаи, какое массовое разжигание печек?", – написал на своей странице в соцсети Геннадий Синцов, экс-глава Дарницкого района.

В свою очередь, в мэрии утверждают, что проблемы с воздухом в Киеве возникли из-за погодных условий и тумана.

"Ситуация по промышленным предприятиям не поменялась по городу. Они как работали в плановом режиме, так и продолжают работать. Никаких аварийных ситуаций или аварийных выбросов в атмосферу не зафиксировано. Также нет никаких пожаров в Киеве и области, которые могли бы повлиять на экосистему. Да, есть локальные возгорания на торфяниках, но там очень меленькие площади и пожарные ГСЧС Киевской области оперативно их ликвидируют ", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

По мнению чиновника, причина смога – в многокилометровых пробках и загруженности дорог транспортом.

"Смог – это продукт нашей с вами жизнедеятельности: транспорт с вредными выхлопами, горящие листья, твердотопливные котлы, которые массово установили жители частного сектора, и некоторые котельные, которые начали работать в начале отопительного сезона. Плюс ко всему – погодные условия, которые не способствуют тому, чтобы этот смог рассеивался. Он держится плотным слоем над городом", – утверждает Роман Ткачук.

Он добавляет, что вчера сотрудники санэпидстанции совместно с представителями института общественного здоровья им. Марзеева проводили замеры воздуха.

"Специалисты фиксируют продукты горения только вдоль трасс, где есть скопление автотранспорта, и вдоль проезжих частей по городу. В других местах превышения вредных веществ не обнаружено. Замеры проводят каждое утро в самых проблемных частях столицы – Бессарбская площадь, проспект Победы. Я бы советовал киевлянам не находиться и не гулять возле автодорог, до тех пор, пока ситуация не улучшится. Это произойдет, когда поменяется погода. Сейчас лучше не заниматься спортом на свежем воздухе и желательно отказаться от пробежек", – добавляет Ткачук.

Как снизить вред от смога

Специалисты согласны с чиновником: в случаях задымленности лучше ограничить пребывание на открытом воздухе, а детям и беременным женщинам и вовсе следует отказаться от длительных прогулок. Кроме того, киевлянам советуют держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А если вы все-таки не можете находиться дома с закрытыми форточками, то нужно завешивать их влажной тканью и периодически менять. Кроме того, специалисты советуют увеличить употребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если же появились одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

А что касается водителей, то специалисты рекомендуют придерживаться во время управления автомобилем в тумане следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что в предыдущий раз смог накрыл столицу в середине сентября: киевляне задыхались и массово скупали маски из-за смрада.Это не первая погодная аномалия в Киеве за последнее время. Напомним, что 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" писали о том, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.





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