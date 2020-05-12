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В Киеве зацвели каштаны (фото)

12 мая, 08:05

Мила Князьская-Ханова

Деревья на улицах покрыты красивыми цветами

В Киеве начали распускаться цветы на каштанах. Так, на Подоле расцвели и молодые деревца, растущие на обочинах улиц, и многолетние деревья во дворах. По словам экологов, каштаны нынешней весной чувствуют себя намного лучше, чем в прошлые годы, поскольку дороги в зимний сезон практически не обрабатывали солью. А значит – в почву возле дорог она не попала.

Между тем, вместо каштанов, которые в последние годы болеют на Крещатике, рассматривают высадку других деревьев. Это может произойти в 2021 году, после капитального ремонта главной улицы столицы, рассказал в интервью "Вечернему Киеву" и.о. генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Король.

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Напомним, в прошлые годы в столице проходило голосование в рамках программы "Выбери дерево для Крещатика". Большинство голосов было за платан и каштан, которые вместе с другими видами деревьев были высажены в качестве эксперимента в центре города, в специальных кадках неподалеку от здания КГГА.

"Если же будет решено высаживать на Крещатике каштаны, то хоть какие-то шансы там прижиться имеет только устойчив к минирующей моли каштан мясокрасный. Да и то, если под каждое дерево будет проведено современную систему полива, и они будут удалены от проезжей части и ограждены высоким каменным барьером от соли", – сообщил Алексей Король.

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Фото: @kirilltikhov

Напомним, в конце 2019-го киевляне активно обсуждали отсутствие деревьев на Крещатике. В социальных сетях появились фото, где вместо символа Киева на главной улице растут небольшие кустики можжевельника.

В Киеве с началом цветения сакур в парке Киото зацвела и сирень во многих столичных скверах. Коммунальщики "Киевзеленстроя" опубликовали фото цветущих кустов из парков "Победа", "Аврора", "Отрадный", парка возле кинотеатра "Днепр" и сквера на Воскресенской.

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Ранее мы писали, что в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоту некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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Киев дерево цветение каштаны Весна в Киеве

Источник: Сегодня

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