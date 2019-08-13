С колоколами и лекваром: как Украина будет праздновать День Независимости

В стране идет подготовка ко Дню Независимости. Интрига этого года: чем новая власть заменит военный парад. По инициативе президента Владимира Зеленского праздник обойдется без традиционного военного марша. Вместо него будут звон колоколов и музыкальный флешмоб. Об этом в субботу рассказали в Офисе президента, отметив, что план мероприятий уже согласован.

Утром 24 августа минутой молчания помянут героев, отдавших свою жизнь, защищая страну. После этого в столице прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят в других городах.

"Звон будет символизировать удары сердца каждого из павших героев "Небесной сотни", — говорят в ОП.

Возле памятного Креста на месте гибели защитников пройдет мероприятие, в котором примут участие президент с семьей, близкие погибших, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы к Кресту и повяжут сине-желтые ленты. На Майдане поднимут флаг, а военный хор а капелла исполнит гимн Украины. Также на главной площади страны обещают музыкально-танцевальный флешмоб со "знаковыми украинскими песнями в современной аранжировке" и награждение успешных украинцев.

Завершит праздник Марш защитников Украины. Его организаторы заявляют, что на него придут 7000 ветеранов, такие же шествия пройдут во Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе. Помимо этого, 24 августа в столице пройдут концерты, масштабная выставка цветов и забег в вышиванках.

В Ужгороде на празднике выступят танцевальные коллективы из Латвии, а в Белой Церкви под Киевом организуют фестиваль воздушных шаров. В Днепре собираются хором спеть на причале. А во Львове устроят арбузный фестиваль, за вход на который придется заплатить полосатой ягодой. Помимо поедания арбузов, организаторы обещают веселые конкурсы и розыгрыши призов.

В Запорожье по случаю Дня Независимости собираются украсить венками, флагами и цветами местный парк. Там проведут любительский турнир по боксу и обустроят кухню, где все желающие смогут не только полакомиться традиционными украинскими блюдами, но и научиться их готовить. "Праздник живота" проведут и в селе Геча в Закарпатье. Там анонсировали "Фестиваль леквара", гости которого смогут поучаствовать в варке традиционного сливового джема, в конкурсе на лучший бограч и голубцы, а также вдоволь наесться вареников, калачей и гуляша. Гулять и танцевать собираются до самого утра.

Прифронтовым территориям тоже обещают праздник. На Луганщине при поддержке командования ОС запустили концертный тур "Марш Независимости". В его рамках с 5 по 25 августа в 22 луганских городках пройдут концерты военной песни и показы патриотических кинофильмов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что после отмены президентом традиционного парада на сайте главы государства зарегистрировали петицию о проведении этого мероприятия. Автор отметил, что "проведение военных парадов в последние годы стало символом силы и непреодолимости Украинского Войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью нашей прекрасной страны".

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