Возвращение легендарных Львов: как теперь выглядит скульптура возле Киевского зоопарка (фото)

В Киеве сегодня днем, 29 мая, на центральном входе в Киевский зоопарк установили недостающую скульптуру львов, которую сделали из бронзы. Напомним, 30 апреля у зоопарка поставили новую скульптуру зубра, а львов мастера пообещали изготовить и установить ко Дню Киева. Как видим, свое слово они сдержали.

Как известно, автором фигурных изображений зубра и львов является известный украинский скульптор-анималист Юрий Рубан (1924-2006).Восстанавливать первоначальный вид фигур в бронзе довелось дочери скульптора – заслуженному художнику Украины Александре Рубан, а также ее мужу, народному художнику Украины Виктору Липовке.



"Оба памятника были изготовлены отцом в 1968 году из стеклобетона с добавлением гранитной крошки. Хотя изначально должны были быть полностью из бронзы. Видимо, в советские времена попытались сэкономить. Отцу пришлось делать их из стеклобетона, а спустя несколько лет поверху покрыть листами меди в виде чеканки, что было модно тогда. В местах, где были соединения медных листов, с годами начала попадать вода, что разрушало стеклобетон. Оба памятника пришли в негодность. Их не спасли даже три реставрации, которые были проведены непрофессионально и без привлечения автора скульптурной композиции", – рассказала сайту "Сегодня" скульптор Александра Рубан.

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Сегодня скульптуру львов устанавливали при помощи подъемного крана. Цвет бронзовых хищников такой же, как и у зубра, который был установлен на входе в зоопарк в конце апреля.

"Вес бронзового памятника львам – почти 3 тонны. Теперь скульптурная композиция собрана окончательно и уже украшает новый вход в Киевский зоопарк. Приятно, что нам удалось проделать такую работу и удачно завершить ее. Скульптурная композиция имеет европейский вид. Мы попытались воссоздать все до мелочей и у нас это получилось. Но главное, что теперь памятник из бронзы простоит долгие годы радуя киевлян и гостей столицы", – рассказала сайту "Сегодня" скульптор Александра Рубан.

Возле новой скульптуры львов уже во всю фотографируются прохожие и гости зоопарка.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 мая открылся киевский зоопарк, в который образовалась огромная очередь. Видимо, киевляне соскучились по прогулкам на природе и уже в воскресенье массово устремились посетить мир животных. Тогда возле вольеров с зубрами собралось несколько компаний с детьми. Очень многолюдно было в контактном зоопарке, где можно покормить разную живность – козочек и овечек. "Засветился" там и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, правда, вел себя с животными не особо ласково.

Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.

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Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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