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"Отправьте в Россию": Аваков придумал, что делать с наркотиками в Украине

23 августа, 16:59

Министр внутренних дел готов продавать психотропы восточному соседу хоть оптом

Арсен Аваков. Фото: пресс-служба МВД Украины

Арсен Аваков. Фото: пресс-служба МВД Украины

Учитывая любовь российских чиновников к наркотическим веществам, наркотики, изъятые украинскими правоохранителями на территории страны, можно было бы продать России.

Такую мысль в шутку выразил министр внутренних дел Арсен Аваков, когда 23 августа глава Национальной полиции Сергей Князев выступал с докладом о работе правоохранительных органов.

На его слова о том, что с начала года полицейские изъяли более 5 тонн наркотического зелья, включая почти тонну героина и 657 килограммов кокаина, Аваков обратился к министру финансов Оксане Маркаровой с просьбой купить запрещенные вещества.

"Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию", – заявил он глава МВД.

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Его коллега шутку оценила, но признала, что изменений на законодательном уровне это невозможно, после чего Князев продолжил свой доклад.

На видео с 25:40:

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Напомним, в прошлом году бельгийская полиция перехватила в порту города Гент три контейнера с 2 тоннами кокаина. На на брикетах с наркотиками была нанесена маркировка похожая на логотип партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

Кроме того, а после этого в столице Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, на судне которых полиция изъяла 9,5 тонн кокаина.

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Россия наркотики курьез Аваков кокаин героин

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