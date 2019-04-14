Сергей Петрик публицист

Личный автомобиль в городе должен быть роскошью

Чиновникам, которым придется до конца решать транспортные проблемы в Киеве, предстоит прибегать как к популярным, так и непопулярным мерам.

Например, не только на словах, а на деле принципиально улучшать общественный транспорт – закупать новый подвижной состав с гарантийным обслуживанием, а также возродить давно забытую динамику ввода новых станций метро и в не очень отдаленной перспективе – строительства новых линий. Это всегда найдет положительный отклик у горожан.

Одновременно, вопреки своему собственному желанию, придется браться и за то, через что в Америке или Европе прошли лет тридцать-сорок назад – делать намного дороже и тем самым жестко подавлять автомобильную мобильность горожан.

Американский ученый и публицист Джоэл Гарро в своей знаменитой книге Edge City писал, что парковка стала ключевым фактором, определяющим жизнь человека, примерно с VII века до нашей эры: законы ассирийского царя Синахериба обещали страшную кару тому, кто неправильно припаркует свою колесницу, мешая движению по царской дороге.

В Киеве зарегистрированы около 1 миллиона автомобилей, из них 880 тысяч – легковые. При этом по всему городу насчитывается около 328 тысяч мест для постоянного хранения автомобилей, а остальные стоят, где придется, часто мешая проезду и проходу. Халява должна закончиться, и стоимость владения автомобилем обязательно будет расти.

Этого пока не могут принять ни большинство рядовых киевлян, ни сами чиновники – плоть от плоти, кровь от крови своего народа – по одной простой причине: и для тех, и для других автомобиль является культом, поскольку слишком поздно вошел в их жизнь. Подобный социальный эффект сейчас не имеет аналогов в цивилизованном мире. В Америке и Европе автовладельцами были многие поколения предков современных горожан, а у нас – первое, максимум второе поколение, для которых машина – это все, о чем раньше мечтали. Им, например, искренне кажется, будто кто-то (например, город) обязан сделать им парковку, а желательно еще и бесплатную.

В крупном американском городе (за немногими исключениями) и в любом европейском городе во владении автомобилем никакой нужды нет, и стоит это довольно дорого.

Чтобы было как у них, должно быть так (на примере Киева): хочешь поехать на своей машине в Национальную оперу – платишь за двухчасовую парковку возле нее дороже, чем дорога туда-назад на такси. И при этом передвижение на общественном транспорте должно быть быстрым, удобным и комфортным.

Летом прошлого года с моей подачи достоянием гласности стала информация о том, что в Институте Генерального плана города Киева при разработке Комплексной схемы транспорта и Схемы размещения гаражей и автостоянок рассматривается возможность постепенного введения платного въезда в центральное ядро города. (См. колонку "О платном въезде в центр Киева" от 23 июня). Прокатилась волна публикаций, радио- и телесюжетов, в большинстве которых введение платного въезда преподносилось как факт, который будет иметь место в скором времени. Хотя я не раз подчеркивал, что прежде надо построить перехватывающие паркинги как возле станций метро на въезде в город, так и на границе центрального ядра. И одновременно в центре – ограничить строительство паркингов и установить повышенные тарифы на парковку.

Платный въезд – одна из множества гипотез, которая моделировалась проектантами, но в итоге так и не будет предложена городской власти.

В центральной части Киева сейчас почти 17 тысяч паркомест постоянного и временного хранения автотранспорта. Из них 7 тысяч для обслуживания населения, 8 тысяч расположены в бизнес-центрах и две тысячи – ведомственные.

Разработчики подсчитали, что в центре можно создать дополнительно еще 25 тысяч машиномест для хранения автотранспорта, которые будут использоваться в дневное время как временные автостоянки, а в ночное время (с 20.00 до 08.00) для резидентов. Будут рекомендовать построить в ближайшие семь лет также подземные паркинги под Европейской площадью, под бульварами Леси Украинки и Дружбы Народов, улицами Владимирской, Саксаганского, Б. Хмельницкого, на территории Печерского рынка, возле Дворца Спорта.

Автовладельцам это должно понравиться.

И все же не нынешнему, так следующему мэру придется честно сказать горожанам: автомобиль – ваша проблема. В конце концов, если в вашу квартиру не помещается шкаф, то вы его просто не покупаете.

Для кого парковка нужна, причем бесплатная, так это только для людей с инвалидностью, для которых машина действительно не роскошь, а жизненная необходимость.

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