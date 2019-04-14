Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Мнение Больше  Сергей Петрик

Сергей Петрик

публицист

Личный автомобиль в городе должен быть роскошью

мнение
Сегодня, 10:22

Чиновникам, которым придется до конца решать транспортные проблемы в Киеве, предстоит прибегать как к популярным, так и непопулярным мерам.

Например, не только на словах, а на деле принципиально улучшать общественный транспорт – закупать новый подвижной состав с гарантийным обслуживанием, а также возродить давно забытую динамику ввода новых станций метро и в не очень отдаленной перспективе – строительства новых линий. Это всегда найдет положительный отклик у горожан.

Одновременно, вопреки своему собственному желанию, придется браться и за то, через что в Америке или Европе прошли лет тридцать-сорок назад – делать намного дороже и тем самым жестко подавлять автомобильную мобильность горожан.

Американский ученый и публицист Джоэл Гарро в своей знаменитой книге Edge City писал, что парковка стала ключевым фактором, определяющим жизнь человека, примерно с VII века до нашей эры: законы ассирийского царя Синахериба обещали страшную кару тому, кто неправильно припаркует свою колесницу, мешая движению по царской дороге.

В Киеве зарегистрированы около 1 миллиона автомобилей, из них 880 тысяч – легковые. При этом по всему городу насчитывается около 328 тысяч мест для постоянного хранения автомобилей, а остальные стоят, где придется, часто мешая проезду и проходу. Халява должна закончиться, и стоимость владения автомобилем обязательно будет расти.

Этого пока не могут принять ни большинство рядовых киевлян, ни сами чиновники – плоть от плоти, кровь от крови своего народа – по одной простой причине: и для тех, и для других автомобиль является культом, поскольку слишком поздно вошел в их жизнь. Подобный социальный эффект сейчас не имеет аналогов в цивилизованном мире. В Америке и Европе автовладельцами были многие поколения предков современных горожан, а у нас – первое, максимум второе поколение, для которых машина – это все, о чем раньше мечтали. Им, например, искренне кажется, будто кто-то (например, город) обязан сделать им парковку, а желательно еще и бесплатную.

В крупном американском городе (за немногими исключениями) и в любом европейском городе во владении автомобилем никакой нужды нет, и стоит это довольно дорого.

Чтобы было как у них, должно быть так (на примере Киева): хочешь поехать на своей машине в Национальную оперу – платишь за двухчасовую парковку возле нее дороже, чем дорога туда-назад на такси. И при этом передвижение на общественном транспорте должно быть быстрым, удобным и комфортным.

Летом прошлого года с моей подачи достоянием гласности стала информация о том, что в Институте Генерального плана города Киева при разработке Комплексной схемы транспорта и Схемы размещения гаражей и автостоянок рассматривается возможность постепенного введения платного въезда в центральное ядро города. (См. колонку "О платном въезде в центр Киева" от 23 июня). Прокатилась волна публикаций, радио- и телесюжетов, в большинстве которых введение платного въезда преподносилось как факт, который будет иметь место в скором времени. Хотя я не раз подчеркивал, что прежде надо построить перехватывающие паркинги как возле станций метро на въезде в город, так и на границе центрального ядра. И одновременно в центре – ограничить строительство паркингов и установить повышенные тарифы на парковку.

Платный въезд – одна из множества гипотез, которая моделировалась проектантами, но в итоге так и не будет предложена городской власти.

В центральной части Киева сейчас почти 17 тысяч паркомест постоянного и временного хранения автотранспорта. Из них 7 тысяч для обслуживания населения, 8 тысяч расположены в бизнес-центрах и две тысячи – ведомственные.

Разработчики подсчитали, что в центре можно создать дополнительно еще 25 тысяч машиномест для хранения автотранспорта, которые будут использоваться в дневное время как временные автостоянки, а в ночное время (с 20.00 до 08.00) для резидентов. Будут рекомендовать построить в ближайшие семь лет также подземные паркинги под Европейской площадью, под бульварами Леси Украинки и Дружбы Народов, улицами Владимирской, Саксаганского, Б. Хмельницкого, на территории Печерского рынка, возле Дворца Спорта.

Автовладельцам это должно понравиться.

И все же не нынешнему, так следующему мэру придется честно сказать горожанам: автомобиль – ваша проблема. В конце концов, если в вашу квартиру не помещается шкаф, то вы его просто не покупаете.

Для кого парковка нужна, причем бесплатная, так это только для людей с инвалидностью, для которых машина действительно не роскошь, а жизненная необходимость.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег транспорт, пробки, автомобили, петрик, Сергей Петрик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запланирован четырехкратный рост населения пригородов Киева. Будет ли транспортный коллапс

9 апреля, 10:12

Срам Киева

31 марта, 08:14

Невостребованный Вячеслав Чорновил

25 марта, 08:34

Машины-брошенки: опасность рядом, а устранять ее некому

23 марта, 08:13

Начнут с Киева, а потом «до самых, до окраин»

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

Каменских сорвала свадьбу с Потапом?

Крымский мост: Россия снова обвела всех вокруг пальца

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

В Украине не станет еще двух банков

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака

Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Как выросла. Инна Цимбалюк показала фото повзрослевшей дочери
Загрузка...
Яна Викторова

жительница Луганска

Заказчик ждет результата, или Кто такие несуны

Вчера, 09:025941

Вы когда-нибудь думали, чем отличается обладатель тачки на двух колесах от обладателя тачки на четырех колесах? Скорее всего, вам, как и мне, это просто не приходило в голову, потому что это же не принципиальные отличия в марках машин или самолетов, хотя о последних вы, как и я, скорее...

Віталій Квітка

письменник

Коси і камені (вдавано міжвиборче)

Вчера, 08:255346

Коли відбувається щось, що у плані президентських виборів, які виявилися неочікувано тяжкими для сприйняття всіх виборців, навіть для симпатиків фіналістів, доречно пригадати про косу і камінь. Складно сказати, хто нині – коса, хто – камінь. З точки зору чергових очікувань (щось...

Андрій Булгаков

директор агрокомпанії "Унірем-Агро Плюс"

Ринок землі: обмежувати треба не коло покупців землі, а сферу її використання

12 апреля, 08:134848

Хто б не став новим президентом України, йому неминуче доведеться запускати ринок землі – зволікань вже не потерпить світове співтовариство, а інвестиційний клімат України навряд чи зможе витримати цей тягар ще один термін. Питання в тому, як саме буде виглядати ринок землі, у якому...

Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Иван Сирко – запорожский кошевой атаман, который не проиграл ни одной битвы

9 апреля, 10:424840

Иван Сирко провел 65 битв, и все их выиграл. Президент Шарль де Голль, во время официального визита в СССР и приезда в Украину в 1966 г., потребовал внесения изменений в программу пребыванияс тем, чтобы поехать на могилуСирко и поклониться национальному герою Франции, который освободил...

В Кремле отреагировали на планы Зеленского встретиться с Путиным

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

В Украину возвращаются заграничные магазины – что откроется