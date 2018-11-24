Новый аэропорт и лечение наших солдат: о чем Порошенко договорился с президентами Словакии и Латвии

Лидер Латвийской республики в Киеве поддержал минский процесс и санкции против России

23 и 24 ноября президент Украины Петр Порошенко встретился в Киеве с двумя президентами: с лидером Словакии Андреем Киской и латвийским лидером Раймандом Вейонисом. По традиции, переговоры прошли в Мариинском дворце. О чем проходили переговоры президента Украины с главами Латвии и Словакии, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Президент Словакии привез гуманитарки на 4 млн гривен

По сообщению Администрации президента, 23 ноября Петр Порошенко начал встречу с президентом Словацкой Республики Андреем Киской, который находится в нашей стране с рабочим визитом.

Петр Порошенко и Андрей Киска в Киеве. Фото: president.gov.ua

"Глава украинского государства встретил своего словацкого коллегу у центрального входа в Мариинский дворец. На площади перед Мариинским дворцом подняты Государственные Флаги Украины и Словацкой Республики. Президент Словацкой Республики сделал запись в Книге почетных гостей, после чего состоялось представление официальных делегаций Украины и Словацкой Республики", – говорится в сообщении.

Президенты провели переговоры "с глазу на глаз", после чего состоятся переговоры официальных делегаций в расширенном составе.

О чем именно говорили лидеры стран, сообщается в Twitter главы украинского государства.

В частности, Порошенко поблагодарил президента Словакии за то, что словаки первыми пришли на помощь Украине. Так, украинский президент с благодарностью вспомнил о том, что три года назад Словакия первой из европейских стран обеспечила поставки газа Украине по реверсу, когда остановились поставки российского газа.

"Три года назад, когда РФ прекратила поставки газа в Украину, именно Словакия первой обеспечила нам поставки европейского газа. И сегодня именно Словакия является одним из основных поставщиков газа, который обеспечивает энергетическую независимость Украины", – говорится в сообщении главы государства.

Отметим, что по данным Госстата, с января по сентябрь 2018 года Украина импортировала 7,85 млрд кубометров природного газа, в том числе из Словакии – 89 млн кубометров на 24 млн долларов.

Кроме того, Словакия передала Украине гуманитарной помощи на миллионы гривен. Об этом президент Словацкой Республики сообщил журналистам вечером 23 ноября, после встречи с Петром Порошенко.

"Словакия в течение последних пяти лет предоставляет большую гуманитарную помощь Украине. И сегодня, например, мы также передадим еще одну гуманитарную помощь на сумму 125 тыс. евро (около 4 млн грн. – Ред.)", – рассказал Андрей Киска.

В свою очередь украинский лидер заявил, что 52 украинских военнослужащих прошли реабилитацию в Словакии в текущем году.

"Я выразил слова искренней благодарности нашим словацким друзьям за помощь в реабилитации украинских воинов. Только с начала текущего года 52 украинских военнослужащих получили возможность пройти реабилитацию в Словакии при непосредственном участии дорогого господина президента", – сказал Порошенко.

Кроме того, президенты обговорили вопрос скорейшего запуска международного аэропорта "Ужгород" – в частности, договорились ускорить процедуру получения международных разрешительных документов для начала работы аэропорта. По информации "Интерфакс-Украина", аэропорт должен принять первые рейсы уже до конца этого года.

Президент Латвии пообещал съездить на Донбасс

А на следующий день, 24 февраля, Порошенко встретился с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Об этом также сообщается в Twitter главы государства.

"Начал встречу с президентом Латвии. Латвия, как и около трех десятков стран мира, признала Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа", – отмечается в сообщении.

Также президент выразил благодарность "дружественному латвийскому народу за солидарность с украинцами".

Во время визита президент Латвии сделал заявление по санкциям против России.

"Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента полного выполнения минских договоренностей", – заявил Раймондс Вейонис 24 ноября на совместной с президентом Украины пресс-конференции в Киеве.

По его словам, блокада Азовского моря является очередным доказательством агрессивной политики Москвы, которая ничего не делает для деэскалации конфликта.

Раймондс Вейонис и Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве. Фото: Twitter Петра Порошенко

"Латвия решительно поддерживает позицию ЕС о непризнании незаконных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, а также на неподконтрольных Украине территориях", – подытожил президент Латвии.

Кроме того, лидер Латвии анонсировал свой визит на Донбасс. Об этих планах Раймондс Вейонис, который решительно поддерживает позицию ЕС о непризнании незаконных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, также сообщал на совместной с Порошенко пресс-конференции.

"У меня будет возможность увидеть на месте, как это выглядит. Для меня достаточно сложно будет осознать и представить, что есть в Европе территории, которые поражены этим конфликтом. Это очень печально", – цитирует пресс-служба слова латвийского президента.

Он также отметил, что Латвия уже помогает в лечении украинских раненых воинов.

"Я счастлив, что пока я здесь, 15 украинских солдат получат медицинскую помощь в Латвии и мы будем продолжать такие проекты в будущем, потому что лечение солдат – это действительно важно. Это дает больше силы им, чтобы вернуться к нормальной жизни", – сказал Вейонис.

Напомним, что последний раз Порошенко был с визитом в Латвии в апреле 2017 года. Тогда президенты Украины и Латвии обсуждали конфискованные миллионы и санкции против России. Украинский лидер поблагодарил эту страну за поддержку европейских стремлений Украины.

А буквально на днях глава государства поздравил латвийцев по случаю 100-летия провозглашения независимости Латвийской Республики, и пожелал этой стране мира, процветания и благополучия.