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Экстрадиция Цемаха: в России уверяют, что Нидерланды к ним не обращались

8 сентября, 19:43

Цемах является подозреваемым в деле о катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе

Владимир Цемах

Владимир Цемах / Фото: AFP

Власти Нидерландов не обращались к посольству РФ по вопросу об экстрадиции гражданина Украины Владимира Цемаха, заявили в российском посольстве. При этом ранее нидерландский телеканал NOS сообщал, что власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха.

"Посольство не получало никакой просьбы от голландской стороны относительно экстрадиции Владимира Цемаха", – сообщила в Twitter пресс-служба посольства РФ в Нидерландах.

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Цемах является подозреваемым в деле о катастрофе малайзийского Boeing. Он - экс-начальник бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Ранее сообщалось, что после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.

Ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне 2019 года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

Все подробности в спецтеме Освобождение Цемаха

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Россия Нидерланды экстрадиция Цемах

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