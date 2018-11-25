Бесчинства России в Азовском море: Украина обратится в Совбез ООН

Вчера, 21:06

25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир

Владимир Ельченко. Фото: twitter
Владимир Ельченко. Фото: twitter

Украина обратится в Совет безопасности ООН в связи с ситуацией, которая сегодня возникла в Азовском море с российскими и украинскими военными кораблями. Об этом на своей странице в Twitter сообщил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

"По поручению президента немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!", – написал Ельченко.

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Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.

Позже стало известно, что Россия атаковала украинские катера в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Отмечается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил ВС Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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