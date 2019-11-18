Дело главы Укрэксимбанка Гриценко: суд принял решение

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога в размере 1,561 тыс. прожиточного минимума для работоспособных лиц, или 2,999 млн грн без содержания под стражей.
На внесение указанной суммы суд отвел пять дней.
Прокурор просил более строгие меры: взятие Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.
Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал, что Генпрокуратура сообщит обстоятельства дела, по которому предъявлено подозрение главе Укрэксимбанка Александру Гриценко после избрания ему меры пресечения,
"В настоящее время идет судебное заседание, избирается мера пресечения. Когда закончится судебное заседание, мы дадим детально информационное сообщение, в чем он подозревается и каковы обстоятельства этого дела", – сказал Рябошапка.
Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры задержали главу Укрэксимбанка в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона при отсутствии законных оснований.
Гриценко возглавил правление Укрэксимбанка в августе 2014 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк