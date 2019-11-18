Дело главы Укрэксимбанка Гриценко: суд принял решение

Прокурор просил взять Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн

Заседание суда по Гриценко. Фото: facebook.com/Iryna.Friz

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога в размере 1,561 тыс. прожиточного минимума для работоспособных лиц, или 2,999 млн грн без содержания под стражей.

На внесение указанной суммы суд отвел пять дней.

Прокурор просил более строгие меры: взятие Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

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Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал, что Генпрокуратура сообщит обстоятельства дела, по которому предъявлено подозрение главе Укрэксимбанка Александру Гриценко после избрания ему меры пресечения,

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"В настоящее время идет судебное заседание, избирается мера пресечения. Когда закончится судебное заседание, мы дадим детально информационное сообщение, в чем он подозревается и каковы обстоятельства этого дела", – сказал Рябошапка.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры задержали главу Укрэксимбанка в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона при отсутствии законных оснований.

Гриценко возглавил правление Укрэксимбанка в августе 2014 года.

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