Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

ПАСЕ хочет вернуть россиян, а наша делегация приостановила свою работу

Делегаты. Против россиян единогласно выступили только украинцы и грузины, за — Италия и Турция. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko.

В Страсбурге дипломатический скандал — Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) разрешила россиянам вернуться в сессионный зал, что им было запрещено как санкция за аннексию Крыма. Наша делегация на решение отреагировала остро и вместе со сторонниками добилась повторного рассмотрения этого вопроса. "Сегодня" разобрались, что же происходило в ПАСЕ.

Реванш

Права голоса в ПАСЕ российская делегация лишилась еще в 2014-м, и с тех пор ее попытки вернуться в Ассамблею постоянно терпели неудачу. Но в начале июня регламентный комитет организации утвердил резолюцию о новом механизме санкций, и ПАСЕ поддержал ее в ночь на этот вторник. РФ получила возможность вернуться в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. Не спасли ситуацию ни правки от наших парламентариев, ни предложение перенести заседание (оно длилось 4 часа и закончилось глубокой ночью). В итоге "за" проголосовали 118 делегатов, "против" 62, и еще 10 воздержались. Единогласно против выступили Украина и Грузия. С изменениями не согласились также большинство представителей Польши, стран Балтии, Великобритании и Швеции.

"Наша делегация встревожена и выражает протест против отмены санкций, наложенных на делегацию РФ. В ее состав входят депутаты Госдумы, и на некоторых наложены персональные санкции западными странами", — отметил глава нашей делегации Владимир Арьев.

Утром во вторник ситуацию прокомментировал и президент Владимир Зеленский.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации РФ. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии. Жаль, что европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Благодарен украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения РФ в Ассамблею будут требовать другого возвращения — пленных украинских моряков", — подчеркнул он.

И второй раунд

Но на этом история в Страсбурге не закончилась. Вчера, с подачи делегата из Грузии Нино Гогадзе, начался процесс обжалования полномочий российской делегации. Кроме того, Арьев еще раз поднял вопрос россиян, против которых действуют персональные санкции Запада. Среди них, напомним, есть и голосовавший в Госдуме за аннексию Крыма Леонид Слуцкий, которому пророчат пост вице-президента ПАСЕ. Глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье подчеркнула — решение о полномочиях россиян примут сегодня после обеда. При этом Слуцкий пригрозил, что россияне прекратят работать в ПАСЕ, если их права хоть как-то ограничат. Наши делегаты уже решили приостановить участие в работе Ассамблеи. Исключением станут только вопросы полномочий россиян.

"Делегация не может и не имеет права принимать решение об участии Украины в ПАСЕ. Это должен сделать украинский парламент. Сейчас мы приостановили свое участие в этой сессии до момента принятия решения Украиной", — объяснил член делегации Леонид Емец.

Однако, по мнению политолога Тараса Березовца, уходить Украине из ПАСЕ сейчас нельзя:

"Сейчас Украина может совершить совершенно глупую и неоправданную ошибку. После возврата российской делегации в ПАСЕ самым недалеким решением может быть демонстративное замораживание или прекращение участия в Ассамблее. Нужно выходить в зал, куда приедут россияне, и публично сражаться с ними. Русские сильны в закулисной византийщине, их сторонники в ПАСЕ сплочены, но публично бороться за Кремль им неприятно", — считает он.

Забота о россиянах и две ошибки

Международное сообщество отреагировало на новость о возврате российской делегации в ПАСЕ по-разному. Например, нидерландский фонд "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, призвал не допустить возвращения РФ в Ассамблею. Глава МИД Германии Хайко Маас поприветствовал компромисс, которого уже удалось добиться:

"Это хорошая новость для российского гражданского общества (в случае возвращения делегации РФ ее граждане снова получат возможность подавать иски в ЕСПЧ. — Авт.)".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков произошедшее назвал "победой здравого смысла". Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нестасе отметил, что его соотечественникам было сложно голосовать за возврат россиян, но лично он поддержал это решение, чтобы "ПАСЕ могла положительно влиять на все государства". А вот польский делегат Кшиштоф Мешковский, который голосовал за возврат РФ, назвал это технической ошибкой. В то же время глава армянской делегации Рубен Рубинян технической ошибкой назвал свой голос "против".

Подробнее о событиях, развернувшихся в ПАСЕ читайте в материале: Вернули Россию – ушла Украина: что нужно знать о скандале в ПАСЕ

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