Эта трагедия должна стать уроком: Зеленский об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика

Президент заверил, что сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости

Фото: Официальный сайт президента Украины

Трагедия с гибелью 5-летнего мальчика от пули пьяных полицейских должна стать уроком. Об этом в Фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Ни смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной", – написал Зеленский.

Также гибель ребенка прокомментировали Владимир Гройсман и Юрий Луценко.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.

Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

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