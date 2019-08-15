Финансирование партий под угрозой: петиция к президенту Владимиру Зеленскому набрала необходимое количество голосов

Гаранта просят не спонсировать политсилы, а в НАПК уже огласили их список

/ Фото: УНИАН

Петиция об отмене госфинансирования партий к президенту Владимиру Зеленскому набрала необходимое количество голосов. Новости "Сегодня" разобрались, какие политсилы претендуют на казенные средства и что может изменить этот документ.

Кому должны

Инициатива на сайте президента появилась 23 июля, и под ней подписались уже 25 737 человек (для рассмотрения хватит 25 тысяч). В петиции подчеркивается: за три года партии из бюджета получили почти 1,5 млрд грн.

"Использовать народные деньги на содержание партий — цинично и недопустимо. Предлагаю отменить или приостановить законы, предусматривающие финансирование партий из государственного бюджета", — говорится в документе.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции во вторник уже назвало партии, которые получат казенные деньги, если петицию не поддержит гарант. Кроме пяти политсил, прошедших в парламент, на средства претендуют еще шесть: "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", Радикальная партия Олега Ляшко, "Украинская стратегия" и "Свобода". Все они преодолели 2%-ный барьер, и деньги им должны выделять с 1 января следующего года.

По закону, объем финансирования привязан к минзарплате и количеству украинцев, участвовавших в выборах. Деньги распределят пропорционально — сумма, на которую претендует каждая партия, зависит от того, сколько человек за нее проголосовали.

По оценкам общественного движения "Чесно", в 2020 году партии суммарно получат 565,6 млн грн. Больше всех достанется "Слуге народа" — 225,4 млн грн, а на втором месте — "Европейская солидарность" (74 млн грн). "ЕС" и "Голос" могут еще и получить надбавку за гендерную квоту (в списке треть нардепов должны быть женщинами). Меньше всего денег пойдет не прошедшим в ВР "Украинской стратегии" (11,6 млн грн), "Свободе" и "Партии Шария" (по 12,2 млн грн).

Мнение экспертов

По мнению политолога Руслана Бортника, нужно разделить финансирование партий.

"Это стало бы соломоновым решением в такой ситуации. Те партии, которые прошли в ВР, не должны получать госфинансирования. Ведь они уже его получат в виде депутатских мандатов, зарплат, зарплат помощников, кабинетов, расходов на транспорт и остального. Госфинансирование нужно оставить партиям, не прошедшим в парламент, но показавшим хороший результат. Это позволит им, даже не находясь в Раде, представлять интересы своего избирателя", — говорит эксперт.

Правда, в соцсетях активно обсуждали другое мнение – не финансировать те партии, которые не прошли в парламент. Аргументация была примерно следующая: "Некоторые из этих партий работают против Украины. Так теперь они, что, будут гадить стране за ее же деньги?"

Политолог Игорь Петренко сомневается, что правила финансирования изменятся в ближайшее время:

"Есть хорошие аргументы, что это европейская практика, которая способствует партийному строительству. Ну и, будем честны, — никому не хочется из своего кармана содержать аппаратчиков, региональные ячейки партий. Плюс партии заинтересованы в близящихся местных выборах, на которые тоже нужны средства. Да, есть негодование части общества, но, с другой стороны, — многие поддерживают это решение".

Вечером глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ответил на петицию:

"Это механизм, который дает возможность развивать политкультуру в стране. У нас очень часто эти деньги использовались неэффективно. Как и любой другой механизм, он может быть как полезен для демократии, так и отрицателен. Здесь будет зависеть от того, кто как этим молотком будет управлять".

Два увольнения и бакс вместо гривни

Это не первая петиция к Владимиру Зеленскому, набравшая необходимое количество голосов. Спустя два дня после его инаугурации, 22 мая, на сайте появился документ об отставке президента, и за 6 дней он набрал 60 тыс. подписей. Гарант ответил на нее спустя месяц:

"По объективным причинам покинуть свою должность я не могу. Во-первых, не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю, но в целом неплохо себя чувствую".

Тогда он также предложил призвать депутатов принять закон об импичменте.

Другая петиция, набравшая 25 тыс. голосов, касалась увольнения главы Администрации президента Андрея Богдана. Ее зарегистрировали 23 мая, а 6 августа документ направили на рассмотрение гаранту. В тот же день Зеленский ответил: Богдан уже уволен с должности главы АП. Напомним, сегодня последний занимает пост руководителя Офиса президента. Одной из последних резонансных петиций стало предложение заменить гривню на доллар "в связи с нестабильностью национальной валюты". Ее подали 7 августа, и сразу же эту идею раскритиковали экономисты и политологи. На сегодняшний день документ набрал 1764 голоса.

Напомним, ранее Зеленский своим указом переназначил сотрудников на Банковой – теперь они занимают должности не в Администрации президента, а в Офисе президента. Это касается и Богдана, который сначала был главой АПУ, а потом был переназначен и стал главой ОПУ.

Кроме того, недавно общественность в Украине взбудоражило появившееся в СМИ заявление Богдана об отставке. Смотрите на видео, как это объяснил Зеленский:

Отметим, что за последние пару месяцев глава государства дал несколько ответов на обращение граждан. Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады. Стоит отметить, что он поддерживает подобную инициативу.

Также Зеленский отвечал на петицию по увольнению Авакова. Украинцы попросили президента отправить главу МВД в отставку, но он объяснил, почему это невозможно.

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