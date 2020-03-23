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Глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

23 марта, 01:16

Елена Вус

Емец убежден, что это надо было делать с самого начала

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - подчеркнул он.

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По словам Емца, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны иметь сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Напомним, в Украине с 24 марта Верховная Рада готовится объявить режим чрезвычайного положения по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Режим чрезвычайного положения предусматривает закрытие всех рынков, торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и музеев. Также запрещается проведение массовых мероприятий, останавливается работа общественного транспорта, а медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности.

Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято в Харьковской области. Такое же решение приняли и власти Тернопольской области, а также в Киеве, на территории Ивано-Франковской, и Днепропетровской областей.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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чрезвычайное положение карантин Минздрав коронавирус режим ЧП COVID-19 Илья Емец

Источник: Сегодня

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