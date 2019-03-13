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Хищения в "Укроборонпроме": ГБР вызовет на допрос правоохранителей

Сегодня, 20:16

В рамках досудебного расследования следователи вызвали на допрос журналистов

Фото: ГБР / Facebook
Фото: ГБР / Facebook.
Хищения в "Укроборонпроме": ГБР вызовет на допрос правоохранителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/946/b31/5c8946b31627b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/946/b31/5c8946b31627b.jpg Политика В рамках досудебного расследования следователи вызвали на допрос журналистов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызовет на допрос должностных лиц правоохранительных органов, которые фигурируют в расследованиях журналистов о коррупции в "Укроборонпроме".

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время расширенного заседания Временной следственной комиссии относительно фактов злоупотреблений по закупке запчастей, комплектующих и оборудования для оборонных предприятий, сообщает пресс-служба Бюро.

По словам Трубы, указанные лица фигурируют в уголовном производстве "относительно возможного получения неправомерной выгоды за непроведение досудебного расследования о коррупции в оборонной сфере". Их имена не раскрываются.

Он также добавил, что в рамках досудебного расследования следователи вызвали на допрос журналистов.

"На сегодня это пока одно производство в ГБР, но я не исключаю регистрации других. Мы изучаем материалы расследования на предмет нашей подследственности", – уточнил директор ГБР.

Труба сообщил, что оперативно-розыскные действия будут проводить представители других правоохранительных органов, поскольку в ГБР нет оперативных подразделений.

"Таким образом, в производстве ГБР, где проверяется возможность получения неправомерной выгоды должностными лицами сразу трех правоохранительных органов и ГПУ, оперативное сопровождение будет осуществлять пятый правоохранительный орган – Национальная полиция", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.

В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были украдены не менее 250 млн гривен. 

28 февраля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:

4 марта сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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Тег коррупция, взятки, укроборонпром, ГБР

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