Квартал 95 намерен шутить о Зеленском-президенте
По словам Кошево, юмористы уже репетируют новые шутки
"95 квартал" намерен шутить в своем шоу о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Об этом сообщил участник "95 квартала" Евгений Кошевой.
"Конечно будем (шутить), а что такого" – сказал он.
По его словам, в начале мая будет концерт Квартала в Турции и будут шутки о Зеленском.
"Мы уже репитируем", – отметил Кошевой.
Шутками о Зеленском он не стал делится.
Напомним, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.
Как сообщалось, глава МИД Латвии поздравил Зеленского с предварительными результатами выборов.
Также выбор украинцев прокомментировал экс-премьер Литвы. По его словам, самое главное для нового президента Украины – продолжать европейский путь.
Кроме того, поздравила Зеленского и глава МИД Швеции. Вальстрем подчеркнула, что выборы были конкурентными.
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