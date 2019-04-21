Квартал 95 намерен шутить о Зеленском-президенте

По словам Кошево, юмористы уже репетируют новые шутки

Евгений Кошевой. Фото: пресс-служба "Квартал 95".

"95 квартал" намерен шутить в своем шоу о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Об этом сообщил участник "95 квартала" Евгений Кошевой.

"Конечно будем (шутить), а что такого" – сказал он.

По его словам, в начале мая будет концерт Квартала в Турции и будут шутки о Зеленском.

"Мы уже репитируем", – отметил Кошевой.

Шутками о Зеленском он не стал делится.

Напомним, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.





Как сообщалось, глава МИД Латвии поздравил Зеленского с предварительными результатами выборов.

Также выбор украинцев прокомментировал экс-премьер Литвы. По его словам, самое главное для нового президента Украины – продолжать европейский путь.

Кроме того, поздравила Зеленского и глава МИД Швеции. Вальстрем подчеркнула, что выборы были конкурентными.

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