Лукашенко обещает дружить с Украиной, а в США боятся китайских шпионов: ТОП-5 цитат

Одной из главных тем недели стала раздача российских паспортов на Донбассе

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Читайте главные цитаты уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Александр Лукашенко: Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом

Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее резко высказывавшийся по выборам в Украине, поздравил Владимира Зеленского с победой в президентской гонке. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", – говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что вместе с Зеленским им удастся сохранить и даже углубить сотрудничество между странами, а деятельность новоизбранного президента будет способствовать процветанию украинского народа и возобновлению мира на оккупированных территориях.

Президент Беларуси пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.

Кристофер Рэй (ФБР): Наибольшую угрозу в сфере шпионажа для США представляет Китай

Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США 26 апреля директор ФБР США Кристофер Рей заявил на выступлении в Вашингтоне, что Китай представляет для США наибольшую угрозу в сфере шпионажа, так как предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности.

"Ни одна страна не представляет большей угрозы в сфере шпионажа, чем Китай. Китай впервые применил социальный подход к краже инновационных технологий всеми возможными способами у большого числа компаний, университетов и организаций. Они делают это через разведывательные службы, государственные предприятия, якобы частные компании, через студентов и ученых", – заявил он.

"Это выходит за рамки свободной экономической конкурентной борьбы. Это незаконно и угрожает нашей экономической, национальной безопасности. Они стремятся добиться экономического развития за наш счет, и США далеко не их единственная цель", – сказал Рэй.

Как ранее заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, для президента США Дональда Трампа приоритетом является вопрос о краже интеллектуальной собственности, в которой США обвиняют Китай, а также практика, в соответствии с которой власти азиатской страны в качестве условия доступа их продукции на свой рынок требуют от иностранных инвесторов передачи прав на использование их технологий китайским партнерам.

Павел Климкин: Кремль понял, что пророссийской реальности здесь не будет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал на совместном с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве, зачем Путину понадобился "паспортный" указ по Донбассу. Кремль хочет поднять ставки и создать новые условия для того, чтобы разговаривать с новым президентом Украины.

Как заявил Климкин, решение России упростить процедуру выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса является "сознательным первым шагом".

"Для чего он сделан именно сейчас? Кремль понял, что пророссийской реальности здесь не будет", – подчеркнул Климкин.

"Второе: конечно, Кремль хочет поднять ставки и создать новые условия для того, чтобы разговаривать с новым президентом. Я считаю, что Кремль, как говорится, себе в ногу выстрелил, и наоборот это решение создаст проблемы для России", – сказал Климкин.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Какие цели преследует этим указом Путин и каковы будут его последствия, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Российская "паспортизация" Донбасса: что нужно знать".

Степан Полторак: Россия продолжает наращивать количество войск у границ Украины

Министр обороны Степан Полторак сообщил своему коллеге из Дании Клаусу Хйорту Фредериксену, что российская угроза сохраняется и Россия продолжает наращивать количество войск на границе с Украиной. Об этом он сказал на встрече в Министерстве обороны Украины, куда прибыла датская делегация.

"Тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины. При таких условиях главной задачей Украины является наращивание возможностей Вооруженных сил и укрепление обороноспособности путем внедрения оборонной реформы", – сказал он.

Полторак напомнил министру обороны Дании, что парламентом Украины одобрены изменения в Конституцию, которыми закреплено курс страны на интеграцию в Европейский Союз и НАТО, поэтому Киев ожидает помощи от союзников.

В частности, украинский министр выразил надежду на продолжение и усиление санкций против агрессора, наращивание присутствия сил и средств Альянса как на территории Украины, так и в Черноморско-Азовском регионе, а также военно-технической помощи украинской армии.

"И главное – мы рассчитываем на системные решения наших партнеров по поддержке вступления Украины в НАТО. Имея пятилетний опыт отпора вооруженной агрессии, Украина может внести значительный вклад в обороноспособность НАТО и усиление европейской безопасности", – подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.

Дональд Трамп: Вмешательство России в президентские выборы-1016 – это была попытка госпереворота

Президент США Дональд Трамп назвал расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года попыткой свержения правительства.

"Это был переворот. Это была попытка свержения правительства США", – заявил Дональд Трамп в интервью Fox News 26 апреля. Он сравнил расследование с Уотергейтским скандалом, приведшим к отставке бывшего президента США Ричарда Никсона.

"Это была не кража информации из офиса в комплексе "Уотергейт", это была попытка переворота", – заявил он.

Дональд Трамп также добавил, что расследование российского вмешательства – это то, что могло бы произойти в "стране третьего мира".

Напомним, что накануне Палата представителей, контролируемая демократами, прислала несколько официальных повесток о получении дополнительной информации после обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера в "русской делу". В частности, на слушания в Конгресс вызван советник Белого дома Дон Макган.

Макган должен предоставить необходимые документы к 7 мая, а на слушания должен был явиться 21 мая. Отказ выполнить такое требование считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде.

"Его показания помогут нам пролить свет на то, как президент подрывал принцип верховенства закона, а также на его попытки скрыть это с помощью того, что он врал американскому народу и заставлял делать это других", — заявил глава юридического комитета.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

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