Муженко рассказал подробности нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе

Суда ВМС ВСУ были обстреляны, когда возвращались в Одессу, не получив информацию о возможности пройти под Керченским мостом

Украинские корабли были обстреляны, когда покидали Керченский пролив в сопровождении российских кораблей, не получив разрешение на прохождение под мостом в Азовское море.

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

"Во время планового перехода 24-го числа получили сообщение о закрытии зоны прохождения в районе Керченского пролива. Подтверждения через международный центр контроля, который находится в Испании, данного закрытия зоны не было", – сказал он в ночь на понедельник.

Начальник Генштаба отметил, что это был плановый переход украинских кораблей, катеров и судов из постоянного пункта базирования в Одессе в Мариуполь.

"25-го числа около 4 часов старший прохода сделал два запроса на диспетчерский пункт в Керчи относительно возможности прохождения и уточнения графика прохождения в зоне керченского моста. Информации не получили. Ответа не получили. Продолжали движение. В дальнейшем получили сообщение о том, чтобы выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохождения под аркой крымского моста", – рассказал он.

По информации Муженко, в 11:00 воскресенья появилось сообщение о закрытии прохода, и соответствующая информация появилась в международном центре контроля.

По его словам, эта информация не соответствовала действительности, поскольку позднее под аркой Керченского моста прошли корабль два противодиверсионных катера РФ.

Начальник Генштаба отметил, что пояснили невозможность для украинских судов пройти под мостом тем, что там сухогруз сел на мель. Он также добавил, что, не получив до 17:00 информацию, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования – в Одессу.

"При выходе кораблей, при проходе из зоны ожидания к пункту постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от берега Крыма, в районе 40 километров на юго-восток от Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы…вооружение применялось на поражение", – добавил Муженко.

Вместе с тем он добавил, что после этого связь с украинскими кораблями была утрачена.

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Как известно, в ходе заседания СНБО было принято решение о введении военного положения в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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