Нетаньяху едет в Украину: сможет ли Израиль стать посредником между Зеленским и Путиным

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За месяц до досрочных выборов в Кнессет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в Киев с двухдневным визитом. Он станет первым иностранным лидером, которого президент Владимир Зеленский будет принимать в Украине. Визит очень знаковый для обеих стран, не говоря уже о том, что последний раз Нетаньяху был в Украине в 1999 году во время своей первой премьерской каденции.

Очевидно, что на переговорах с Зеленским Нетаньяху поднимет вопрос переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим. США, напомним, сделали это в мае прошлого года. Группа народных депутатов в Верховной Раде прошлого созыва регистрировала проект постановления о переносе украинского диппредставительства из Тель-Авива в Иерусалим, однако свою официальную позицию наш МИД так и не озвучил.

Визит Нетаньяху в Украину проходит на фоне его недавнего заявления о том, что Израиль может стать посредником между Зеленским и Путиным по мирному урегулированию. Однако, напомним, санкции за аннексию Крыма и войну на Донбассе против России Израиль так и не ввел. Но, помимо этого, сторонам предстоит решить и немало проблемных вопросов. Главный из них – массовые отказы украинцам во въезде в Израиль, несмотря на безвизовый режим между странами.

Что говорят в Израиле

Сразу после президентских выборов в Украине израильские политики и пресса не скрывали своего восторга от победы Владимира Зеленского. Все без исключения газеты и сайты новостных агентств пестрели заголовками, что президентом Украины стал актер и шоумен еврейского происхождения. Хотя ни сам Зеленский, ни его команда на неоднократные официальные запросы израильских медиа и еврейских общин не подтвердили происхождение нового президента Украины.

Положительно в Израиле отметили и инаугурационную речь Владимира Зеленского в Верховной Раде, где он сказал: "Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, невзирая на любые различия". А после в начале мая Зеленский встретился с представителями Совета раввинов Украины.

Посетить Украину с официальным визитом и даже выступить в Верховной Раде Биньямина Нетаньяху приглашал еще Петр Порошенко во время своего визита в Израиль в январе этого года, где стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли. Но израильский премьер для поездки в Киев выбрал август, и связано это, по мнению израильской прессы, с предстоящими выборами в Кнессет.

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"Его запланированный визит в графике на 18-20 августа, менее чем за месяц до выборов в 22-й Кнессет, чем, по словам ведущих политических аналитиков, он надеется завоевать расположение русскоязычных израильтян с украинскими корнями", – пишет The Times of Israel в статье "Нетаньяху посетит Украину за месяц до выборов".

Досрочные парламентские выборы в Израиле назначены на 17 сентября. Издание Israel Hayom пишет, что Нетаньяху постарается использовать визит в Киев, чтобы оттянуть голоса у партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, за которую в большинстве своем голосуют выходцы из бывшего СССР, в том числе и украинцы, проживающие в Израиле. В мае, когда истек срок для формирования коалиции после выборов 9 апреля, Кнессет принял решение о самороспуске и пошел на перевыборы. Тогда же Нетаньяху обвинил Либермана, что "Наш дом Израиль" не захотела формировать коалицию с его партией "Ликуд", в надежде получить побольше голосов в новом парламенте.

Издание The Jerusalem Post напоминает, что в 1999 году Нетаньяху тоже решил приехать в Украину с официальным визитом за пару месяцев до выборов. Но электоральных баллов ему это не добавило. Тогда он проиграл Эхуду Бараку, который пробыл премьер-министром до 2001 года.

В офисе Министерства иностранных дел Израиля сообщили, что вечером 18 августа Биньямин Нетаньяху прилетит в Киев и встретится с Владимиром Зеленским. В понедельник 19 августа израильский премьер почтит память жертв в Бабином Яру, а уже во вторник вылетит назад в Израиль.

Посредник между Украиной и Россией

В начале августа Ukrainian Jewish Encounter сообщил, что на встрече с израильскими блогерами Биньямин Нетаньяху не исключил, что может стать посредником мирного урегулирования между Зеленским и Путиным.

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений… но проверю эту опцию еще раз", – ответил Нетаньяху на вопрос одного из блогеров.

Израиль, поддерживая хорошие отношения с Россией, так и не ввел санкции против Москвы за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Еще в начале 2016 года бывший посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски заявлял, что санкции – это не та мера, которая может привести к разрешению конфликта.

"У нас с Россией поддерживаются хорошие отношения. Мы на сто процентов поддерживаем целостность Украины, но в то же время мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией", – говорил Белоцерковски, добавляя, что не может запретить частным компаниям торговать с оккупированным Россией украинским Крымом.

А за год до этого, по информации Bloomberg, после звонка Путина Нетаньяху Израиль отменил продажу Украине беспилотников. Израильские СМИ сообщали, что сделку сорвал МИД Израиля, опасаясь испортить отношения с Москвой. В Тель-Авиве надеялись, что Россия, в свою очередь, откажется от поставок Ирану ЗРК С-300. Однако, в 2016 Россия закрыла соответствующий контракт с Тегераном, подписанный еще в 2007 году.

Целых четыре года скандальную историю с запретом продажи израильских беспилотников ни Киев, ни Тель-Авив не поднимали. Правда, уже в мае этого года риторика несколько изменилась. Новый посол Израиля в Украине Джоэл Лион не исключил начала совместного производства дронов.

"Мы находимся в состоянии войны с другой страной. Поэтому нам очень тяжело, когда мы одной рукой должны держать щит, а другой строить нашу страну. Это ноу-хау, которое мы бы хотели разделить с Украиной. Но, возможно, существует нечто кроме беспилотников, что мы бы могли производить совместно с Украиной", – заявил Джоэл Лион.

ЗСТ и проблемы с безвизом

В конце января после долгих пяти лет переговоров Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли. Но из-за продолжающегося политического кризиса и очередных перевыборов, Кнессет так и не смог ратифицировать ЗСТ. В отличие от Украины – после ратификации Верховной Радой соответствующее соглашение в начале августа подписал Владимир Зеленский.

После завершения ратификации соглашения Израилем, ввозные пошлины на промышленные товары будут почти полностью отменены обеими сторонами, за исключением ювелирных изделий. Но, имплементация ЗСТ в части торговли продукцией АПК (40% всего украинского экспорта в Израиль приходится на зерно) и продуктов питания займет от 3 до 5 лет. И, как отмечают в Израиле и Украине, на некоторые виды товаров и продуктов будут введены квоты. Поэтому, этот вопрос Киеву и Тель-Авиву еще предстоит обсудить.

Как и не менее проблемный и скандальный вопрос безвизового режима между странами, который на бумаге существует, а на практике украинцы сталкиваются с массовыми отказами во въезде в Израиль. По информации Госпогранслужбы, в 2018 году в Израиль не пустили 3,5 тыс украинцев, а за первую половину 2019 года – 2,5 тыс. И это несмотря на подписанную месяц назад министерствами внутренних дел двух стран Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая, по словам Арсена Авакова, должна была "окончательно положить конец недоразумениям при пересечении границы".

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