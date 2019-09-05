Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Генпрокуратура: Информация о допросе Цемаха – конфиденциальна

5 сентября, 15:49

Цемах - важный свидетель по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе

Владимир Цемах. Фото: соцсети

Владимир Цемах. Фото: соцсети

Информация о возможном допросе с участием представителей Нидерландов бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха является строго конфиденциальной. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук.

Напомним. что Цемах – важный свидетель по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

"Эту информацию (о допросе Цемаха) вам никто не скажет, поскольку она является конфиденциальной", – сказал он.

Реклама

Таким образом, Сторожук не опроверг и не подтвердил информацию, что такой допрос состоялся.

В тренде
Как рост ВВП Украины скажется на госдолге: в Нацбанке дали оценку

Отметим, что украинская прокуратура требовала оставить под стражей одного из главарей т.н. "ДНР" Владимира Цемаха, которого 5 сентября суд освободил под личное обязательство, заявил представитель гособвинения Олег Пересада.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

Все подробности в спецтеме Обмен Цемаха

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Нидерланды крушение допрос свидетель Цемах Обмен Цемаха

Источник: Украинские новости

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Санаторий" для Зайцевой: появились фото из места, куда отправили виновницу страшного ДТПХарьков
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Ураган с градом: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Ураган с градом: в Украине объявлено штормовое предупреждениеУкраина
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человек
Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шесть человекХарьков
В Украину ворвалось похолодание с дождями: синоптики предупредили о непогоде
В Украину ворвалось похолодание с дождями: синоптики предупредили о непогодеУкраина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика

Новости партнеров

Loading...