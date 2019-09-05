Генпрокуратура: Информация о допросе Цемаха – конфиденциальна

Цемах - важный свидетель по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе

Владимир Цемах. Фото: соцсети

Информация о возможном допросе с участием представителей Нидерландов бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха является строго конфиденциальной. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук.

Напомним. что Цемах – важный свидетель по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

"Эту информацию (о допросе Цемаха) вам никто не скажет, поскольку она является конфиденциальной", – сказал он.

Реклама

Таким образом, Сторожук не опроверг и не подтвердил информацию, что такой допрос состоялся.

В тренде Как рост ВВП Украины скажется на госдолге: в Нацбанке дали оценку

Отметим, что украинская прокуратура требовала оставить под стражей одного из главарей т.н. "ДНР" Владимира Цемаха, которого 5 сентября суд освободил под личное обязательство, заявил представитель гособвинения Олег Пересада.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

Все подробности в спецтеме Обмен Цемаха

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама