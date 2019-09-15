О чем украинцы просят президента: ТОП петиций

/ Фото: president.gov.ua

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Украинцы активно продолжают возлагать свои чаяния и надежды на президента Владимира Зеленского — за почти четыре месяца его президентства веб-портал гаранта оброс тысячами всевозможных петиций. Люди требуют повысить зарплаты, защитить детей и даже отметить званиями артистов. Что еще просит народ у лидера нашей страны, узнали "Сегодня".

Поезда и Супрун

Традиционно граждан больше всего интересует социальный аспект: на сайте полно свежих петиций о снижении пенсионного возраста, пересмотре прожминимума, увеличении минзарплаты и т. д. Такие инициативы часто не содержат внятного пояснения их целесообразности, дублируются и, как правило, набирают мало голосов. Тем не менее одна из них достаточно популярна и набрала более 7,6 тыс. подписей. В ней идет речь об увеличении помощи по уходу за ребенком с 860 грн в месяц до размера прожминимума (сегодня для детей это 1699 грн).

Другое "модное" ходатайство — предложение одобрить закон о защите детей от сексуального насилия, оно тоже набрало около 7,5 тыс. голосов. Напомним, Рада приняла законопроект, но недавно его ветировал президент из-за неоднозначных правил применения к педофилам химической кастрации.

Активно просит народ и разрешить авиасообщение с Россией.

"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьей", — объясняют инициаторы петиции, которая уже набрала почти пять тысяч голосов.

Столько же подписей и похожее обоснование и у другого предложения — запустить поезда в Крым.

Одной из самых животрепещущих тем у создателей петиций является прекращение финансирования партий из госбюджета. Причем как всех, так и отдельных.

"Пусть партии существуют за членские взносы", — предлагают авторы, или: "Пусть сами находят доноров".

Одно из таких предложений даже набрало нужное количество голосов и уже на рассмотрении. К слову, более 25 тыс. подписей собрали и под прошением оставить Ульяну Супрун и дальше руководить Минздравом.

Сговор и Монатик

Выступают граждане и с другими предложениями — например, восстановить ядерный статус нашего государства. Инициатор поясняет, что подписанты Будапештского меморандума почти не защищают территориальную целостность Украины, а потому мы должны взять дело в свои руки. "Мир уважает сильных", — подчеркивает автор. На днях появилась петиция переименовать Минобороны в Министерство вооруженных сил — мол, ведомство не только оборонять должно, но и наступать. Правда, и первая, и вторая инициатива пока не набрали и десятка голосов.

Пестрит портал президента и менее серьезными прошениями. Так, чересчур преданные фанаты требуют у гаранта дать звание "Народный артист" певцу Монатику — пока таких набралось около 200 человек. Другие же предлагают "издать закон о запрете курения на балконах", закрыть игровые заведения, разрешить детям без прививок ходить в школу и даже проверить, не в сговоре ли два крупных мобильных оператора — ведь они "по несколько раз в год синхронно поднимают тарифы".

Не уволил министра, но распустил ВР

Всего Владимир Зеленский успел ответить на девять петиций, четыре из которых касались отставок. По поводу своей гарант объяснил, что это возможно в случае его смерти или импичмента, а поскольку он здоров, то пока что предложит депутатам принять закон об импичменте. Андрея Богдана Зеленский таки уволил с должности главы АП, правда, тут же назначив руководителем ОП. А вот просьбу отстранить министра МВД Арсена Авакова отклонил — мол, это вне его компетенции. Отвечая на петиции, президент досрочно распустил Раду, отказал в легализации оружия и пообещал обратиться к Кабмину по поводу введения Дня работников уголовно-исполнительной службы, а еще — обсудить уменьшение количества нардепов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что за последние пару месяцев глава государства дал несколько ответов на обращения граждан. Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады. Стоит отметить, что он поддерживает подобную инициативу.

Также Зеленский отвечал на петицию об увольнении Авакова. Украинцы попросили президента отправить главу МВД в отставку, но он объяснил, почему это невозможно.

А еще эксперты рассказали о чем говорит нежелание Зеленского легализировать оружие. Но при этом новый президент становится все более популярным:

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