ООН обратилась к России из-за Сенцова

ООН призывает Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты обеспокоены физическим и моральным состоянием режиссера. И подчеркивают: его должны выпустить без всяких условий. А также оказать ему медицинскую помощь. Сегодня идет девяносто пятый день голодовки Олега Сенцова.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, не будет просить помилования у президента РФ Владимира Путина.

Как сообщалось, в Кремле прокомментировали "отказ в помиловании" Сенцову.

Ранее Администрация президента РФ в ответе на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании отметила, что в соответствии с законом такая просьба должна поступить от него самого.

Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

Отметим, что бывшую военнопленную, а ныне депутата Верховной Рады Надежду Савченко Путин помиловал без ее личного ходатайства. Об освобождении Савченко просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, именно в их убийстве обвиняли Савченко.

Кроме того, перед освобождением Савченко Путина об ее обмене просили жены двух ГРУшников — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, на которых обменяли украинку.

Как сообщалось, 9 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили прошение от матери осужденного Сенцова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пообещал в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление Елисейского дворца.

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сенцова по телефону в пятницу, отмечает агентство.

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Уже в четверг, 9 августа, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.