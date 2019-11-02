Итоги пленарной недели: первый секс-скандал, лишение иммунитета, слезы

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Прошедшая парламентская неделя изначально не обещала ничего сногсшибательного. "Турборежим" парламента постепенно сводится на нет – депутаты еще с средины октября начали сбавлять обороты при рассмотрении документов. Особо революционных проектов в повестке дня на неделю, за небольшим исключением, тоже не наблюдалось. Таким образом, еще в понедельник казалось, что наиболее ярким событием недели станет выступление в Верховной Раде генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако по факту неделя вышла гораздо богаче на события.

"Анал – табу"

Богаче политический дискурс начал становиться буквально со вторника. Именно в этот день журналистам "Букв" удалось зафиксировать на фотокамеру, как народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдан Яременко во время заседания парламента переписывается на сайте знакомств с представительницей "древнейшей профессии". "Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", – выставила условия встречи девушка по имени Алина.

Фото было опубликовано, разразился скандал. При этом народный депутат в полной мере продемонстрировал общественности, что во фракцию "Слуга народа" набрали-таки неофитов в политике. Яременко с самого начала стал поступать так, как категорически запретил бы поступать клиенту любой мало-мальски опытный политтехнолог. Сперва назвал переписку "провокацией", организованной им специально для подглядывающих журналистов. Затем извинился перед женой и президентом. И заявил, что обнародование личной переписки – уголовное преступление (что журналисты, естественно, восприняли как угрозу). В общем, поступил, как обычный нашкодивший мужик. Что по-человечески понятно, но политически неправильно.

Оставим за скобками моральный аспект поведения как Яременко, так и наших коллег (вопросы относительно целесообразности опубликования информации, в общем, не имеющей непосредственного отношения к делам государственной важности, остаются. К примеру, если бы депутат по месседжеру "потоки делил" или "бюджет пилил" с собеседником – это другое дело). Отметим лишь, что история имеет и положительные стороны. Переписка депутата косвенно подтвердила: коррупция не коснулась (пока еще?) рядовых "Слуг народа", и живут они, пожалуй, действительно на одну зарплату. По крайней мере сумму в 10 тысяч долларов, которую просила одна из собеседниц Яременко, депутат назвал для себя "неподъемной". Лет десять назад парламентарию было бы стыдно даже в этом признаваться…

"Есть все доказательства"

Первый в парламенте нынешнего созыва секс-скандал фактически затмил собой все последующие события. В том числе такое примечательное, как первое же в нынешнем парламенте лишение депутата неприкосновенности. Сомнительного первенства удостоился народный депутат Ярослав Дубневич. Народный депутат трех созывов, Ярослав Дубневич в прошлой Верховной Раде входил в БПП и возглавлял Комитет по вопросам транспорта. Собственно, деятельность на этом посту и стала предметом внимательного изучения правоохранительными органами.

Выступая с трибуны Верховной Рады, генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что "Дубневич Ярослав Васильевич, будучи народным депутатом Украины седьмого и восьмого созывов, занимая должность председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта…, организовал схему, по которой две компании, одна из которых подконтрольна народному депутату, получила незаконный доход в размере 93 миллиона гривен". По словам генпрокурора, производство ведется уже почти 3 года, и по 8 фигурантам расследование по этому делу закончено.

"Соответственно, есть достаточно доказательств для того, чтобы привлечь к ответственности и народного депутата Дубневича, и ради этого мы обратились к вам с ходатайством", – сказал Рябошапка, обращаясь к депутатам.

Впрочем, аргументы генпрокурора не особо впечатлили парламентариев. Если за разрешение на снятие неприкосновенности проголосовал 341 депутат, то разрешение на задержание уже прошло "со скрипом", набрав 241 голос "за". А предоставление согласия на арест вовсе имело все шансы провалиться. В первую очередь из-за позиции фракции "Слуги народа", часть депутатов из которой наотрез отказалось сажать за решетку коллегу. (Причины озвучивались самые разные – от опасений, что дело развалится, поскольку слабо подготовлено, до прямых обвинений в наличии политической мотивации в деле). Спасли голосование депутаты из "Голоса". Проект решения с трудом, но все же набрал 229 голосов. Суд получил возможность арестовать депутата.

"Происходит какое-то издевательство"

А в четверг в сессионном зале пролились первые слезы. Народный депутат (фракция "Слуга народа"), член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в ходе рассмотрения депутатами во втором чтении проекта №2239-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (закона об анбандлинге).

Видео: Верховная Рада

Всего в проект было подано 169 правок, значительная часть из которых была внесена Скороход. Комитет в ходе работы над проектом учел 24 правки. Но, как можно было понять из дискуссии в зале, при этом Анне Скороход пообещали вынести на рассмотрение парламентариев все разработанные ею изменения. Когда же этого не случилось, полились слезы.

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство! Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит, я хочу пройти по своим правкам!.. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит: "Перестань их подавать!" Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены!", – расплакалась "Слуга народа".

"Успокойтесь, вам еще рожать", – попытался утешить Скороход кто-то из коллег. А спикер Разумков начал выносить на голосование все правки, внесенные депутатом. Впрочем, ни одна из них (кроме тех, что были учтены ранее), так и не прошла.

"Двери открыты"

Собственно, на фоне этих житейских историй "высокие материи", которые также наличествовали на этой неделе в парламенте, как-то даже и затерялись. Хотя зря, конечно. К примеру, не каждый день или даже год в Верховную Раду приезжает генсек НАТО. Последнее выступление Столтенберга перед украинскими парламентариями случилось два года назад. И, хотя, выступая в четверг, Столтенберг, по сути, ничего нового не сказал, сам факт первого при новой власти визита генсека уже заслуживает внимания.

Что касается непосредственно произнесенного им с парламентской трибуны, то Столтенберг в очередной раз задекларировал всемерную поддержку Украины со стороны североатлантического альянса, отметил, что блок не признает и никогда не будет признавать аннексию Крыма, потребовал от России "прекратить поддержку боевиков и наемников на востоке, вывести свои силы и вооружения с украинской территории". Ну и, разумеется, не забыл упомянуть, что "двери НАТО открыты для Украины".

"Дорога к членству в НАТО не является легкой. Тем, кто хочет этого, необходимо быть преданным делу осуществления значительных реформ. Но, в конце концов, членство – это решение членов НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться, и только их. Никто за пределами страны не имеет права вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", – сказал Столтенберг, вступая перед депутатами.

Конечно, последнее утверждение в духе высокой дипломатии вряд ли было способно кого-то обмануть в зале. Особенно после того, как стало известно, что вместо ПДЧ НАТО предлагает Украине протестировать новый формат сотрудничества по схеме "одна страна – один план" (подробнее читайте в статье "Украина – НАТО: что предусматривает новый формат отношений и где здесь Россия"). Тем не менее приезд Столтенберга подтверждает, что НАТО действительно серьезно заинтересовано в сотрудничестве с Украиной. И это вселяет надежду.

О законах не забыли

А как же законотворчество? То есть то, для чего парламентарии, собственно, и собрались в сессионном зале, спросит читатель. Спешим успокоить: с этим на прошедшей неделе в Верховной Раде было все в порядке. Парламентарии приняли целый ряд важных и просто ожидаемых проектов. К примеру, в первом чтении был утвержден долгожданный закон о наказании нардепов за "кнопкодавство". Проголосованный проект, правда, в отличие от других предлагавшихся к рассмотрению, не предусматривает лишения свободы "кнопкодавов". Однако признает порочную практику уголовным преступлением и предусматривает внушительные штрафы за "кнопкодавство" – до 85 тысяч гривен.

Чрезвычайно важным является уже упоминавшийся проект об анбандлинге газотранспортной системы. То есть об отделени оператора ГТС от НАК "Нафтогаз Украины". Отметим, что принятый проект предусматривает запрет на продажу магистральных трубопроводов, оператором ГТС может быть либо государство, либо госкомпания. Принятие этого закона, теоретически, откроет двери для подписания нового долгосрочного договора о транспортировке российского газа, что выгодно для Украины.

Еще одним важным проектом, принятым на этой неделе, является новый закон о незаконном обогащении. Напомним, что в феврале нынешнего года Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), посчитав, что она не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности. Решение вызвало крайне жесткую реакцию западных партнеров Украины. Сразу после президентских выборов новый глава государства Владимир Зеленский подготовил свой проект закона, восстанавливающий уголовное наказание за незаконно обогащение. В четверг проект был утвержден во втором чтении.

Парламент принял в первом чтении проект закона, наделяющего статусом ветерана добровольцев, воевавших в зоне АТО. Проект предполагает, что добровольцы и члены их семей получат социальные льготы и гарантии. Утвердил законопроект о запрете сплошной вырубки карпатских лесов. Наконец, за основу был принят правительственный проект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", призванный адаптировать украинское законодательство в данной сфере к европейскому.

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