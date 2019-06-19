Полиция расследует смерть Тымчука по статье "умышленное убийство"
Сергей Князев рассказал, какие силы были брошены на расследование смерти нардепа
Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука по статье "умышленное убийство", сообщает Национальная полиция Украины.
"По факту смерти народного депутата в Киеве полиция открыла уголовное производство… по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", – говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
"В настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится начальник столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата", – заявил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.
Напомним, в Национальной полиции назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства.
Сообщалось, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян напомнил: погибший был профессиональным военным, поэтому версия о случайном выстреле сомнительна .
А член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко заявил, что во время чистки наградного пистолета Тымчук нанес себе смертельное ранение .
Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.
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Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .
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