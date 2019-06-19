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Полиция расследует смерть Тымчука по статье "умышленное убийство"

19 июня, 15:49

Сергей Князев рассказал, какие силы были брошены на расследование смерти нардепа

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев и начальник столичной полиции Андрей Крищенко
Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев и начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука по статье "умышленное убийство", сообщает Национальная полиция Украины.

"По факту смерти народного депутата в Киеве полиция открыла уголовное производство… по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", – говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

"В настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится начальник столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата", – заявил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

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Напомним, в Национальной полиции назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства.

Сообщалось, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян напомнил: погибший был профессиональным военным, поэтому версия о случайном выстреле сомнительна .

А член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко заявил, что во время чистки наградного пистолета Тымчук нанес себе смертельное ранение .

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Читайте также: "Был в квартире не один: все подробности гибели Дмитрия Тымчука" .

Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .


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Тег смерть, убийство, Тымчук, князев

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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