Полиция расследует смерть Тымчука по статье "умышленное убийство"

Сергей Князев рассказал, какие силы были брошены на расследование смерти нардепа

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев и начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука по статье "умышленное убийство", сообщает Национальная полиция Украины.

"По факту смерти народного депутата в Киеве полиция открыла уголовное производство… по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", – говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

"В настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится начальник столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата", – заявил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Напомним, в Национальной полиции назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства.

Сообщалось, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян напомнил: погибший был профессиональным военным, поэтому версия о случайном выстреле сомнительна .

А член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко заявил, что во время чистки наградного пистолета Тымчук нанес себе смертельное ранение .

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

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Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .

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