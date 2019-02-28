Политический "Оскар-2019": Супрун получает приз за лучшую битву, а Янукович – за лучшую главную роль

"Сегодня" раздало свои награды украинским политикам. Среди номинаций лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке

Фото: AFP

Политический "Оскар-2019": Супрун получает приз за лучшую битву, а Янукович – за лучшую главную роль Ирина Крикуненко , Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/512/a17/5c7512a17d5a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/512/a17/5c7512a17d5a4.jpg 2019-02-28T06:58:00+02:00 Политика "Сегодня" раздало свои награды украинским политикам. Среди номинаций лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке

Лучший оригинальный сценарий: битва Ульяны Супрун с судебной системой Украины

Почти триллер развернулся вокруг и. о. главы Манздрава Ульяны Супрун. Сначала суд запретил ей работать на своем посту. Чиновники подали апелляцию — судья скрылся на четверо суток в совещательной комнате. Но Кабмин специальным указом расширил ее полномочия, после чего суд дрогнул. За остросюжетные посты редакция присуждает Супрун статуэтку за лучший оригинальный сценарий.

Лучший костюм: давосский "лук" от Александра Шевченко

Нардеп с президентскими амбициями Александр Шевченко получает от нас статуэтку за попытку ввести в моду синие шапки. По сюжету простой народный избранник выносит их пачками со Всемирного экономического форума в Давосе. А что: шапки хороши как для лыжного "лука", так и для похода в Раду.

Лучший фильм на иностранном языке: сила слова с трибуны Рады

Неожиданное восклицание от нардепа Ирины Луценко прямо во время спича с трибуны Рады доказало: сила слова может быть ошеломляющей и затрагивать самые глубинные струны души. Эмоциональное "Бл...ха-муха!" уместило в себе всю боль и смятение от перепутанных докладов. Мы уверены, что даже если спич понятен не всем, его надо слушать сердцем, а не ушами.

Лучшая мужская роль второго плана: интрига и туман от рок-звезды Святослава Вакарчука

Певец Святослав Вакарчук получает от нас "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Помогло ему в этом феноменальное умение держать интригу. Несколько месяцев музыкант изводил ожиданием всю страну: пойдет ли Вакарчук на президентские выборы или нет? Не стоит забывать и его талант напускать туману, отвечая максимально обтекаемо на самые простые и конкретные воп­росы.

Лучшая мужская роль: Витя из Ростова и коварные обманщики

"Больше драмы!" — где-то в московской студии кричал режиссер беглому украинскому экс-президенту Виктору Януковичу перед выходом в кадр. И беглец дал! Лирический герой, обманутый и "кинутый, как лох", выживает в неравной схватке с дождиком на теннисном корте, не теряя при этом природного оптимизма. Браво, Федорович!

Лучший звук: порносаундтрек на строгом совещании и бегство без пальто

Награда уходит директору Кировоградского облавтодора Андрею Руднику. 18 февраля он совершенно неожиданно разбавил скучное аппаратное совещание облгосадминистрации характерными звуками из порно. "Клубничные" стоны не на шутку взволновали чиновниц, а присутствующих мужчин заставили улыбнуться. Рудник факт просмотра пикантного видео обсуждать наотрез отказался, но на всякий случай покинул здание ОГА так резво, что оставил в гардеробе верхнюю одежду.

Лучший грим: магическое перевоплощение Алексея Гончаренко

Депутат в костюме клоуна или клоун в костюме депутата — вот вопрос, который вызывает искусный грим на лице парламентария Алексея Гончаренко. Примерить на себя новый образ народного избранника заставил Владимир Зеленский, которому Гончаренко пообещал перевоплотиться в клоуна в случае регистрации шоумена на предвыборную гонку. Мужик сказал — мужик сделал. И заблистал в образе Чарли Чаплина на одном из телеканалов. Правда, народ засомневался, можно ли в полной мере считать Великого немого клоуном. Да и сходство с Гитлером было отмечено. Но все равно приз за лучший грим однозначно уходит Гончаренко!

За вклад в развитие украинской политики: кандидаты-рекордсмены, метровый бюллетень и миллионы гривен за поражение

Нельзя обойти стороной и тех, кто сегодня задает тон политической дискуссии. Речь о 44 кандидатах в президенты. Напомним, что это абсолютный рекорд за все годы независимости Украины. На первых выборах, например, за кресло гаранта боролись всего 6 кандидатов. Обсуждая этот вопрос, страна закономерно разделилась. Одни ужасаются потенциальной длине бюллетеня (предполагается, она превысит один метр) и боятся запутаться в фамилиях. Другие радуются богатству выбора. Третьи, потирая руки, ждут пока десятки миллионов залога проигравших уйдут в госказну.

Напомним, "Сегодня" продолжает внимательно следить за тем, как Украина выбирает президента и ведет подробную хронологию предвыборной гонки.

<

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Политический "Оскар-2019": Супрун получает приз за лучшую битву, а Янукович – за лучшую главную роль". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ: Ирина Крикуненко , Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.