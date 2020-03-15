Шмыгаль призвал украинцев отказаться от заграничных путешествий и поездок по Украине (видео)

В субботу вечером, 14 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам. В своем видеообращении он рассказал о том, что Кабинет Министров одобрил ряд шагов по выполнению решения СНБО о предотвращении распространения эпидемии в Украине.

"Сегодня ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек заболевания у нас, к счастью, пока нет", – отметил он.

По словам Шмыгаля, правительство делает все для того, чтобы они не возникали. Так, для координации деятельности создан оперативный штаб, который обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.

"Мы будем действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом", – заявил он.

Шмыгаль напомнил, что продолжает действовать запрет Кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

Видео: t.me/PM_Shmigal

"Начиная с 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению украинских граждан", – отметил премьер.

Также он напомнил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.

"Поэтому, призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", – заявил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что для предотвращения распространение эпидемии коронавируса в Украине больницам передали миллионы масок; продолжается закупка и передача больницам сотен тысяч тестов на выявление коронавируса; в помощь больницам по территории Украины запускают передвижные лаборатории; продолжаются переговоры с крупнейшими производителями лекарств и аптеками.

"Мы должны обеспечить каждого всем необходимым, что позволит снизить риск заражения", – отметил он. В тренде Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса

Также Кабинет Министров Украины уже выделил 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. Еще 500 миллионов гривен может быть выделено на закупку медицинского оборудования в случае необходимости.

По его словам, сейчас в Украине готовы 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, самоотверженно работают около двух тысяч врачей и пяти тысяч работников среднего медицинского персонала.

"Впрочем многое зависит именно от нас. Соблюдение правил личной гигиены, своевременная самоизоляция, своевременное обращение к врачам, своевременная забота о своих родных и близких – это все сегодня пути борьбы с коронавирусом", подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он призвал руководителей предприятий позволить людям работать дистанционно, там, где это возможно; ввести жесткие меры личной гигиены и следить, чтобы работники их неукоснительно соблюдали.

Глава правительства также отметил, что особую заботу нужно проявить к людям пожилого возраста, которые наиболее уязвимы перед болезнью.

"Позвоните своим близким, поинтересуйтесь, как у них дела, поддержите их. Распространение коронавируса – это один из самых серьезных вызовов, который стоит сейчас перед всей планетой и Украиной в частности. Но совместными действиями мы способны минимизировать влияние этой беду. Работаем вместе, работаем друг для друга и у нас все будет хорошо. Будьте здоровы", – подытожил Шмыгаль.

В свою очередь, Министерство здравоохранения призывало украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19.

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