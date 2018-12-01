Война в Керченском проливе, "украинское ФБР" и Томос: ТОП-5 главных событий недели

Весь мир осудил агрессию России в Азовском море, а Константинополь подготовил устав для автокефальной церкви Украины

На уходящей неделе россияне взяли в плен 24 украинских моряка и три военных судна, что привело к введению военного положения в 10 областях Украины, граничащих с РФ и оккупированными территориями. Но есть и хорошие новости: Украина активно сокращает госдолг перед западными кредиторами государства. Читайте о главных событиях политической жизни страны в специальном материале сайта "Сегодня".

Провокация России в Керченском проливе и военное положение

25 ноября стало известно, что российский спецназ сперва обстрелял, а потом взял на абордаж три украинских судна, буксир и два военных катера. Причем экипажи был захвачен в плен.

По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, суда ВМС ВСУ были обстреляны, когда возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности пройти под Керченским мостом. То есть агрессия российской стороны была неправомерной: Украина не нарушала водную границу РФ.

Во время обстрела ранили троих украинских моряков: 24-летнего Андрея Артеменко, 27-летнего Василия Сороку и 18-летнего Андрея Эйдера, которому досталось больше всех – его пришлось прооперировать в первой горбольнице Керчи. Но даже несмотря на ранения, ребят перевели из больницы в СИЗО. Сегодня речь идет уже о 24 украинских моряках, которых "власти" Крыма арестовали на 2 месяца. На данный момент их вывезли в Москву.

Как стало известно, моряки вели себя при задержании довольно мужественно: в частности, отстреливались от нападавших. А командир малого бронированного артиллерийского катера ВМСУ "Бердянск" старший лейтенант Роман Мокряк отказался свидетельствовать для ФСБ. Даже несмотря на то, что на моряка оказывалось психологическое давление, он отказался отвечать на вопросы сотрудников российской спецслужбы.

Кроме того, командир рейдового буксира "Яны Капу", захваченного россиянами, старшина Олег Мельничук заявил в "суде", что не понимает по-русски, и потребовал переводчика.

Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Отстреливались от спецназа и отказались сотрудничать с ФСБ: что нужно знать о пленных моряках".

Ряд стран осудил агрессию России в Азове и потребовал у РФ освободить пленных украинских моряков. В частности, Украину поддержали Польша, Дания, Румыния, Норвегия, Эстония, Швеция, Литва, США, Франция, Германия и другие страны.

Как результат, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 390/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

Не без колебаний и с некоторыми оговорками за него голосует Верховная Рада, и в 10 приграничных областях Украины устанавливается военный режим сроком на 30 дней.

Введение военного положения в Украине радикально не повлияло на жизнь украинцев – за исключением небольшой паники на валютном рынке, когда народ традиционно бросился скупать доллары. В первую очередь, нововведения коснулись силовиков: ВСУ, МВД и СБУ перешли на усиленный режим несения службы. Также на особый режим работы, предусмотренный законом о военном положении, перешел железнодорожный транспорт.

Украина закрыла россиянам въезд в страну

Введение военного положения в Украине не столько ударило по украинцам, сколько по жителям Российской Федерации: Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании, собранном главой государства.

"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – сообщил он.

В свою очередь Петр Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

"Я бы усилил требования к регистрации (граждан РФ. – Ред.), особенно в областях, в которых введено военное положение. Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", – подчеркнул президент.

Украина сократила государственный долг перед кредиторами

На фоне трагических событий в Керченском проливе и введения военного положения в 10 областях страны почти незамеченной прошла новость о том, что Украина сократила госдолг в долларе и гривне.

Так, совокупный государственный долг Украины по итогам октября сократился до 74,32 млрд долларов. Это на 350 млн долларов меньше, чем было в сентябре-2018, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

В гривневом выражении государственный и гарантированный государством долг составил 2,093 трлн грн против 2,113 трлн гривен месяцем ранее. То есть, в гривне госдолг также сократился – на 20 млрд гривен.

При этом прямой внешний долг сократился на 210 млн долларов – до 37,65 млрд долларов, а прямой внутренний долг — на 5,12 млрд гривен до 751,15 млрд гривен.

В стране наконец-то заработало "украинское ФБР"

27 ноября в Украине начало официально работать ведомство, которые называли "украинским ФБР" – Государственное бюро расследований.

Новая правоохранительная структура будет расследовать уголовные дела, совершенные должностными лицами, которые, согласно ч. 1 ст. 9 Закона "О государственной службе", занимают особо ответственное положение в стране – от министров и депутатов до судей и правоохранителей. Военные преступления также проходят по ведомству ГБР.

Раньше всеми этими делами занималась генеральная прокуратура Украины, но теперь они переходят в ведомство Госбюро расследований.

ГБР довольно оперативно показало первые результаты работы: уже открыто два дела по взяткам. По словам руководителя нового ведомства Николая Трубы, в обоих случаях фигурируют сотрудники правоохранительных органов. Глава ГБР не уточнил, что это за органы, сославшись на тайну следствия, но подчеркнул: речь идет о действующих сотрудниках.

Все подробности об истории новой структуры и ее полномочиях читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("ФБР по-украински": все, что нужно знать о Государственном бюро расследований").

Вселенский патриархат окончательно утвердил Томос для Украины

29 ноября стало известно, что Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил Томос для представления автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Об этом сообщила журналист Ольга Шилкина.

По ее словам, представитель Синода раздал журналистам текст итогового коммюнике, состоящего из трех пунктов, только один из которых касался Украины. В документе не была указана дата проведения объединительного Собора православных церквей в Украине, однако было сказано, что Священный Синод подготовил проект устава будущей Украинской церкви.

Отметим, что Священный Синод длился три дня, начавшись 27 ноября. В итоге сегодня было принято позитивное для Украины решение и обнародован текст исторического церковного документа.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.