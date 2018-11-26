Турчинов рассказал о введении военного положения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что в случае нормализации ситуации в стране правовой режим военного положения может быть отменен в любое время. Об этом он заявил журналистам после заседания СНБО ночью 26 ноября, сообщает 112 Украина.

По его словам, действия РФ против кораблей ВМС Украины являются ничем иным, как вооруженной агрессией.

"Исходя из этого, СНБО определил необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий с отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, усиления угроз государственной независимости и территориальной целостности Украины. В связи с этим президенту предложено ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток", − отметил Турчинов.

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Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.