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Украина выбирает президента: где состоятся дебаты Порошенко и Зеленского

Сегодня, 21:02

Центризбирком не будет править закон под кандидатов, чтобы те дискутировали на "Олимпийском"

Украина выбирает президента: где состоятся дебаты Порошенко и Зеленского Политика Центризбирком не будет править закон под кандидатов, чтобы те дискутировали на "Олимпийском"

Дебаты кандидатов в президенты оплатят из госбюджета в случае, если они состоятся исключительно в стенах общественного вещателя. И никаких уступок не будет. Об этом сегодня заявили в Центризбиркоме.

А вот если Порошенко и Зеленский хотят дискутировать на стадионе – это их право, но тогда все расходы на трансляцию должны понести сами. Поэтому что же будут показывать, если кандидаты не появятся в студии? Наталья Заморская расскажет. Продолжаем цикл "Украина выбирает президента".

Место встречи изменить нельзя. Центризбирком не будет править закона под кандидатов, чтобы те дискутировали на Олимпийском. Дебаты запланированы на 20:00 19 апреля в студии общественного вещателя. На это уже и бюджет выделили – более 5 млн 700 тысяч гривен!

"ЦИК в соответствии с договором сделает все необходимые шаги, выделит средства. Все будет подготовлено и мы будем их ждать. То есть отношение к этим дебатам в определенной степени является отношение к закону", – говорит председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Петр Порошенко уже неоднократно заявлял, что готов и пополам со штабом Владимира Зеленского снять "Олимпийский". Но этот формат встречи будет исключительно агитацией, говорят в ЦИК. И раскошелиться командам придется не только на аренду, но и оплатить эфир каждому телеканалу, который будет транслировать это ток-шоу. В эфире же "Общественного", если кандидаты не появятся ровно в 20 часов, будут показывать другой продукт.

Хотя дебаты и регламентированы законом, ответственность за неявку не предусмотрена. Некоторые политики надеются изменить это в будущем. В парламенте рассмотрения ждет законопроект, по которому кандидатов, которые не придут на дебаты, могут даже снять с выборов.

Как сообщалось, команда "Сегодня" решила поинтересоваться – когда и где, по мнению украинцев, лучше провести дискуссию между кандидатами.

Также "Сегодня" поинтересовались у украинцев, нужны ли дебаты между кандидатами на пост президента вообще.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

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Тег Порошенко, кандидаты, дебаты, ЦИК, Зеленский, центризбирком

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