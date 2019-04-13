Украина выбирает президента: особенности избирательных предпочтений в Украине и мире

В развитых странах – избиратели требуют совершенно другого

Путь в НАТО и ЕС, повышение зарплат, удешевление квартплаты. Это пункты предвыборных программ большинства украинских кандидатов в президенты. Зато в развитых странах – избиратели требуют совершенно другого. Выбирают тех кандидатов, которые обещают сохранить окружающую среду, легализовать однополые браки.

В мире 195 независимых государств. У каждой – свой уклад, цели, приоритеты. У граждан – свои убеждения.

Страны Западной Европы, Северной Америки, Япония, Австралия, Южная Корея.

Это страны с развитой демократией. Дипломат Василий Филипчук говорит – здесь в приоритете избирателей – вопрос благосостояния. В менее богатых странах Европы, как и в Украине, голосуют за преодоление безработицы и финансовую независимость. Довольно новый тренд среди обещаний электората на западе – борьба с нелегальными мигрантами.

"Вопросы борьбы, контроля над миграцией, трудовой миграцией – стали после вопроса трудового рынка едва ли не основными. Именно по этому вопросу и заключается ответ на то, почему проголосовали в Великобритании за Брекзит", – говорит Василий Филипчук, председатель правления Международного центра перспективных исследований.

В отличие от Украины, где вопросы окружающей среды вписали в обещания лишь несколько кандидатов, в Германии, как и в большинстве успешных стран Европы, чистая экология – среди первых пунктов программы.

На выбор главы государства влияет и эмоциональный фактор, и атмосфера, в которой живут избиратели. К примеру – это первая десятка самых счастливых стран мира. Швейцария, Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швеция, Канада, Новая Зеландия и Австралия. Здесь о социальных выплатах почти не говорят. Прежде всего – экология и здоровье.

Программа защиты интернета. Большинство украинцев вряд ли бы восприняло ее главным пунктом чьей-то предвыборной программы. А вот в Швеции такое обещание "Партии пиратов" стало едва ли не главной реформой страны за последнее десятилетие. Легализация однополых браков. В Украине дискуссии по этому вопросу часто даже боятся поднимать. А, например, в Финляндии – в 2013 году ряд политических партий потерял существенное количество голосов , потому исключил этот вопрос из своих программ. Опрос граждан в 2015 показал, что более 60% финнов поддерживают легализацию однополых браков. В том же году закон приняли. В США – на первом месте "вопрос налогов", за ними – здравоохранение и нелегальная миграция. И если в Украине путь в ЕС и НАТО – среди приоритетов – заинтересовать избирателей Европы или Америки внешней политикой – почти нереально.

"Даже в тех странах, где внешне-политическая повестка дня заметна, все равно она не играет решающей роли", – говорит Александр Сушко, политолог.

В Северной Корее предвыборную программу вообще не читают. Один кандидат, 100% -ая явка и поддержка лидера нации. В ряде африканских стран также не сильно обращают внимание на программы.

"Там выборы носят очень часто не политический характер, когда поддерживают не по программам, не по видению развития общества, по тому, как налоговую систему организовать, а по принципу "наш или не наш", – говорит эксперт.

Бывают в мире и довольно забавные обещания. К примеру, в Эстонии граждане одобрили идею одной из партий – раз в год бесплатно посещать театр. А в Исландии на местных выборах граждане отдали 35% голосов партии, в которой честно признались – не выполнят ни одного пункта своей программы.

А тем временем в Украине президент Украины Петр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского принять участие в дебатах на территории Национального спорткомплекса "Олимпийский" 14 апреля.

Как сообщалось, Порошенко и Зеленский встретились с президентом Франции Макроном. Главная интрига – пересекутся ли там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих.

Напомним, Зеленский рассказал о своей встрече с Макроном. Шоумен и президент Франции "поговорили о жизни, о главном" и об освобождении Донбасса.

Также мы писали, что Эммануэль Макрон встретился и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.

Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: особенности избирательных предпочтений в Украине и мире". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.