Украина выбирает Верховную Раду: айтишники, квнщики и футболист собираются пройти по "мажоритарке"

Конкурс на кресло нардепа — 6 человек. Эксперты утверждают, что это мало

Парламент. Может пополниться активистами, бывшими кавээнщиками и журналистами. Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Завтра Центризбирком огласит полный список кандидатов в народные депутаты. А пока комиссия назвала число мажоритарщиков, которые уже успели подать заявления на выборы — их почти полторы тысячи. "Сегодня" разобрались, кто кого будет представлять на округах.

Тысячи в Раду

В ЦИК отчитались, что только мажоритарщиков они зарегистрировали 1380 человек. Среди них 1155 кандидатов идут на выборы сами, а еще 225 — от партий. В общей сложности сегодня на выборы идут 2693 человека. Это не окончательные цифры — хоть принимать документы комиссия и прекратила в минувший четверг, всех желающих пока не успела зарегистрировать.

"Эта кампания превзошла все ожидания. В последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов по одномандатным избирательным округам. При этом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. Это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", — отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Окончательный список претендентов на мандат она пообещала обнародовать завтра.

Партийные списки

Своих кандидатов, идущих по мажоритарке, представили и партии. От политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность" на округах пока будут сражаться двое участников боевых действий и один действующий нардеп. В "Голосе" Святослава Вакарчука — четыре действующих нардепа из числа так называемых еврооптимистов, общественные активисты, чиновники из Львовской области, а также представители IT-индустрии. Глава избирательного штаба партии Юлия Клименко отметила — баллотироваться от их политсилы хотели 300 человек, из которых отобрали 70,

к которым нет "репутационных вопросов".

В списке мажоритарщиков "Гражданской позиции", партии кандидата в президенты Анатолия Гриценко, есть предприниматели, преподаватели, чиновники, врачи, один безработный и один пенсионер. А вот у президентской партии "Слуга народа" список мажоритарщиков вышел пестрым. Например, по округу №118 (Львовская область) баллотируется

экс-футболист сборной Украины, львовских "Карпат", "Шахтера" и "Днепра" Артем Федецкий. Он не единственный спортсмен от "Слуги народа" — на 133-м округе (Одесса) за мандат будет бороться владелец спортклубов, пауэрлифтер Артем Дмитрук. В Донецкой области по одному из округов в парламент попытается попасть в прошлом известный кавээнщик Сергей Сивохо. В Кривом Роге на округе №31 баллотируется другой экс-кавээнщик, актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик). Хватает в списке политсилы Зеленского и журналистов. Например, в Киевской области в выборах поучаствует телеведущий с противоречивой репутацией Александр Дубинский.

Страхи экспертов

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сомневается, что до выборов количество кандидатов сократится.

"Во время предыдущих кампаний мы видели массовое использование технологии технических кандидатов. И это были не только однофамильцы, которые оттягивали голоса, но и кандидаты, от которых велись кампании черного пиара, регистрировались члены комиссий и так далее. На этих выборах технических кандидатов, которые в итоге снимутся с гонки, будет существенно меньше — очень короткий период самой кампании", — подчеркнул Кошель.

При этом конкурс в 6 человек на один мандат эксперт считает очень небольшим. Он также обратил внимание на низкую активность агитационных кампаний. По мнению главы КИУ, в мажоритарных округах это связано со страхом перед высокими рейтингами кандидатов от партий, в частности президентской "Слуги народа".

Коммунисты и "статус всадника"

В субботу Центризбирком отказал в регистрации кандидатам от Коммунистической партии Украины. В то же время, Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать скандально известного экс-нардепа Александра Онищенко кандидатом в депутаты. Ранее комиссия отклонила его документы, ссылаясь на то, что он не проживал последние пять лет на территории Украины, как того требует законодательство. Однако суд сослался на автобиографию Онищенко, где тот указал, что с 2016-го он представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подчеркнул: экс-нардеп не входит в основной или резервный состав сборной по конному спорту и представлять нашу страну не может... А вот у премьер-министра Владимира Гройсмана вовсе отказались от мажоритарки, поскольку "сложно собрать людей за такой короткий срок".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, если бы выборы в украинский парламент состоялись в ближайшее воскресенье, туда попало бы пять партий. Самый высокий рейтинг у партии "Слуга народа" – 40%.

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