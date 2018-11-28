Введение военного положения: Парубий подписал закон

В среду, 28 ноября, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый парламентом вечером 26 ноября Закон Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" № 9338.

Документ утверждает соответствующий указ главы государства от 26 ноября 2018 года № 392/2018. В соответствии с текстом указа, военное положение в Украине вводится до 14:00 26 декабря 2018 года.

Ранее Парубий объяснил, что военное положение в 10 областях Украины начнет действовать с дня публикации принятого парламентом закона и соответствующего указа – после его подписи и подписи главы государства.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинцев обвиняют в нарушении государственной границы РФ, в связи с чем против них открыли "уголовные производства".

Позже появилось видео "допроса" украинских моряков – опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

В то же время командующий ВМС прокомментировал видео "допроса" украинских моряков - Игорь Воронченко объяснил, что украинцы давали показания под давлением.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".