Введение военного положения: в "Урядовом курьере" обнародован указ Порошенко и измененное решение СНБО

Сегодня, 09:38

Согласно опубликованным документам, военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

В правительственной газете "Урядовый курьер" 28 ноября опубликован указ президента Украины Петра Порошенко № 392/2018, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 ноября о введении в Украине военного положения сроком на 30 суток – до 14:00 26 декабря.

Издание обнародовало указ президента "О решении СНБО от 26 ноября 2018 года "О внесении изменений в решение СНБО от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

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В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

"Пункт 3 решения СНБО от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", введенного в действие указом президента Украины от 26 ноября 2018 года № 390, изложить в такой редакции: "3. Предложить президенту Украины ввести с 14.00 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 30 суток – до 14.00 26 декабря 2018 года", – говорится в документе.

Вместе с тем, принятый Верховной Радой 26 ноября закон и указ о введении военного положения пока не обнародованы в прессе. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пояснил, что военное положение в 10 областях Украины начнет действовать с дня публикации принятого парламентом закона и соответствующего указа.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна, а 24 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинцев обвиняют в нарушении государственной границы РФ, в связи с чем против них открыли "уголовные производства".

Позже появилось видео "допроса" украинских моряков – опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

В то же время командующий ВМС прокомментировал видео "допроса" украинских моряков - Игорь Воронченко объяснил, что украинцы давали показания под давлением.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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