"Высокая кухня": какой фастфуд и "народные блюда" предпочитают лидеры разных стран

/ Фото: Facebook

После того, как в Офисе президента Украины появилась картина с шаурмой, "Сегодня" выяснили, какие предпочтения в еде у мировых лидеров. Оказалось, на публике многие не брезгуют фастфудом.

Ющенко: кружка молока и мед

Третий президент Украины Виктор Ющенко известен своей любовью к традиционной украинской и, в частности, западноукраинской кухне. В 2009-м он признался, что не упускает возможности в свободное время приготовить борщ, гречку, овощное рагу, рыбную юшку или казацкий кулеш. При этом он как-то отметил, что "иногда самое вкусное блюдо — кружка свежего молока с душистым, еще горячим хлебом и медом".

Порошенко: плов и пирожки с мясом

В июне пятый президент Петр Порошенко попал на фото, на котором с грустным выражением лица ел плов. Произошло это на встрече с переселенцами из Крыма. В целом же известно, что он непритязателен в еде, не ест сладкого и особую любовь питает к пирожкам с мясом.

Обама: хот-доги, фри, попкорн и мороженое

Экс-президент США Барак Обама — большой любитель фотографироваться с едой. Его не один раз ловили за поеданием хот-догов на улице, во время баскетбольных матчей или просто на обеденном перерыве. Не брезговал он и фастфудом — по душе Обаме были чизбургеры, картошка фри, а также попкорн. Особую любовь 44-й президент США питает к мороженому. Этому пристрастию много лет. Первая работа у Барака была именно в магазине мороженого — он раскладывал его посетителям. Обама вспоминал: эта работа была не такой уж простой, и зачерпывать ледяное мороженое целый день было "брутально для запястий".

Зеленский: шаурма и стряпня супруги

О своих теплых чувствах к шаурме президент Владимир Зеленский признавался не один раз. В мае он с командой сфотографировался на заправке при поедании ближневосточного блюда, отметив:

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением".

Летом он угощал ею журналистов во время неформального общения. А позже признался: Киев у него ассоциируется именно с запахом шаурмы у метро. И хотя на днях в Офисе президента появился "портрет" шаурмы, по словам супруги Елены, любимая еда гаранта — все, что она приготовит.

Трамп: бургеры, стейки и кола

Тягаться в любви к "быстрой" еде с президентом США Дональдом Трампом не может никто из его коллег. В списке любимых блюд Трампа — маффин с яйцом из "Макдоналдса", пицца, чипсы, диетическая кола и стейки средней прожарки.

Меркель: селедка и шницели

Канцлер Германии Ангела Меркель не скрывает своей любви к рыбе, а немецкие СМИ отмечают, что ее любимое блюдо — маринованая селедка. Кроме того, Меркель любит готовить картофельный суп, шницели и жаркое из гуся, особенно на Рождество.

Абэ: барбекю и арбузы из детства

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, его кулинарные предпочтения не менялись с детства. В основном это корейское барбекю, рамэн (блюдо из пшеничной лапши, свинины, яиц, грибов и овощей), мороженое и арбузы. Также он любит морковь, тофу и азиатские супы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил о желании легализировать азартные игры. По его словам, казино появятся только в пятизвездочных отелях, "что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама